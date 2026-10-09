Super Neatza. Citate de filozofi sau vorbe de pe Insula Iubirii? Provocarea care îi pune în dificultate pe George Jaguarul și Daniela Pană!

Ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. George Ivănescu (Jaguarul) și Daniela Pană, ispite la Insula Iubirii, acceptă provocarea „Filozof sau insular?”. Cei doi trebuie să ghicească dacă replicile afișate pe ecran aparțin unor mari filozofi sau concurenților din emisiune. Oare cine a spus vorbele memorabile care sună a adevărate lecții de viață?

Super Neatza. Robert Tudor face magie la nuntă! Ramona Olaru și Aris Eram, mirii surpriză!

Vineri, 09.10.2026, 11:12

Super Neatza. Ispitele de la Insula Iubirii, adevărul despre hate-ul din online! Ce spun Daniela...

Vineri, 09.10.2026, 10:45

Super Neatza. 10 întrebări și timp limitat! Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?

Vineri, 09.10.2026, 10:35

Super Neatza. Cum a început Ciprian Marica fotbalul și cine l-a susținut la început de drum

Vineri, 09.10.2026, 09:31

Super Neatza. La multi ani, Alexandra!

Vineri, 09.10.2026, 09:24

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Zodiile care pot avea parte de dezechilibre...

Vineri, 09.10.2026, 09:22

Super Neatza. Ce caută angajatorii dincolo de diplomă? Competențele care fac diferența

Vineri, 09.10.2026, 09:20

Super Neatza. Alertă pentru șoferi! Zona cu emisii scăzute, propusă în centrul Capitalei?

Vineri, 09.10.2026, 08:37

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Alessia Stoica

Joi, 08.10.2026, 11:58

Super Neatza. Ce este cu adevărat urgent? Cum ne stabilim prioritățile într-o zi

Joi, 08.10.2026, 11:33

Super Neatza. Cum ne pregătim cămara pentru iarnă? De la sărmăluțe la tocăniță de urzici

Joi, 08.10.2026, 11:20

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Două minute pentru un turn uriaș! Cine a câștigat?

Joi, 08.10.2026, 10:42