Super Neatza. Citate de filozofi sau vorbe de pe Insula Iubirii? Provocarea care îi pune în dificultate pe George Jaguarul și Daniela Pană!
Ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. George Ivănescu (Jaguarul) și Daniela Pană, ispite la Insula Iubirii, acceptă provocarea „Filozof sau insular?”. Cei doi trebuie să ghicească dacă replicile afișate pe ecran aparțin unor mari filozofi sau concurenților din emisiune. Oare cine a spus vorbele memorabile care sună a adevărate lecții de viață?
Vineri, 09.10.2026, 10:59