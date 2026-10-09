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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. Citate de filozofi sau vorbe de pe Insula Iubirii? Provocarea care îi pune în dificultate pe George Jaguarul și Daniela Pană!
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Super Neatza. Citate de filozofi sau vorbe de pe Insula Iubirii? Provocarea care îi pune în dificultate pe George Jaguarul și Daniela Pană!

Ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. George Ivănescu (Jaguarul) și Daniela Pană, ispite la Insula Iubirii, acceptă provocarea „Filozof sau insular?”. Cei doi trebuie să ghicească dacă replicile afișate pe ecran aparțin unor mari filozofi sau concurenților din emisiune. Oare cine a spus vorbele memorabile care sună a adevărate lecții de viață?
Vineri, 09.10.2026, 10:59
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Super Neatza. Robert Tudor face magie la nuntă! Ramona Olaru și Aris Eram, mirii surpriză!

Super Neatza. Robert Tudor face magie la nuntă! Ramona Olaru și Aris Eram, mirii surpriză!

Logo show Vineri, 09.10.2026, 11:12 Super Neatza. Ispitele de la Insula Iubirii, adevărul despre hate-ul din online! Ce spun Daniela Pană și George Jaguarul

Super Neatza. Ispitele de la Insula Iubirii, adevărul despre hate-ul din online! Ce spun Daniela Pană și George Jaguarul

Logo show Vineri, 09.10.2026, 10:45 Super Neatza. 10 întrebări și timp limitat! Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?

Super Neatza. 10 întrebări și timp limitat! Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?

Logo show Vineri, 09.10.2026, 10:35 Super Neatza. Cum a început Ciprian Marica fotbalul și cine l-a susținut la început de drum

Super Neatza. Cum a început Ciprian Marica fotbalul și cine l-a susținut la început de drum

Logo show Vineri, 09.10.2026, 09:31 Super Neatza. La multi ani, Alexandra!

Super Neatza. La multi ani, Alexandra!

Logo show Vineri, 09.10.2026, 09:24 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Zodiile care pot avea parte de dezechilibre în relații

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Zodiile care pot avea parte de dezechilibre în relații

Logo show Vineri, 09.10.2026, 09:22 Super Neatza. Ce caută angajatorii dincolo de diplomă? Competențele care fac diferența

Super Neatza. Ce caută angajatorii dincolo de diplomă? Competențele care fac diferența

Logo show Vineri, 09.10.2026, 09:20 Super Neatza. Alertă pentru șoferi! Zona cu emisii scăzute, propusă în centrul Capitalei?

Super Neatza. Alertă pentru șoferi! Zona cu emisii scăzute, propusă în centrul Capitalei?

Logo show Vineri, 09.10.2026, 08:37 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme de vară în România cu maxime de 30 de grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme de vară în România cu maxime de 30 de grade!

Logo show Vineri, 09.10.2026, 08:34 Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Logo show Joi, 08.10.2026, 23:55 Asia Express 2026. Maya și Mirela Retegan, moment dificil în cursa pentru ultima șansă: „Nu ești în stare să găsești un bărbat!”

Asia Express 2026. Maya și Mirela Retegan, moment dificil în cursa pentru ultima șansă: „Nu ești în stare să găsești un bărbat!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 23:20 Asia Express 2026. Valerie Lungu, supărată pe ce i-a spus Alex! S-a așezat pe bancă și a protestat

Asia Express 2026. Valerie Lungu, supărată pe ce i-a spus Alex! S-a așezat pe bancă și a protestat

Logo show Joi, 08.10.2026, 22:50
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