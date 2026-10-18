Super Neatza de Weekend. Vrei o tunsoare ca în pozele de pe internet? Ce spune Adrian Perjovschi

Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Adrian Perjovschi, hairstylist, explică ce trebuie să avem în vedere atunci când ne dorim o tunsoare inspirată dintr-o fotografie văzută pe rețelele sociale. Specialistul vorbește despre adaptarea modelului la persoana din fața sa, astfel încât rezultatul să țină cont de trăsături și de particularitățile părului.

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să transformi o ținută banală în una...

Duminica, 18.10.2026, 12:48

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Duminica, 18.10.2026, 11:31

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Duminica, 18.10.2026, 11:21

Super Neatza de Weekend. Cine s-a descurcat mai bine la jocul „Bagă la Ghiozdan”? Aris Eram...

Duminica, 18.10.2026, 11:15

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Duminica, 18.10.2026, 11:00

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de reguli noi la...

Duminica, 18.10.2026, 10:54

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Duminica, 18.10.2026, 10:51

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Vineri, 16.10.2026, 11:31

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Vineri, 16.10.2026, 11:25

Super Neatza. Ana Savin, demonstrație culinară spectaculoasă de nice dining. Ce diferă față...

Vineri, 16.10.2026, 10:46

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Vineri, 16.10.2026, 10:32

Super Neatza. Ce spun culorile pe care le purtăm despre starea noastră de bine

Vineri, 16.10.2026, 10:19