Super Neatza de Weekend. Vrei o tunsoare ca în pozele de pe internet? Ce spune Adrian Perjovschi
Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Adrian Perjovschi, hairstylist, explică ce trebuie să avem în vedere atunci când ne dorim o tunsoare inspirată dintr-o fotografie văzută pe rețelele sociale. Specialistul vorbește despre adaptarea modelului la persoana din fața sa, astfel încât rezultatul să țină cont de trăsături și de particularitățile părului.
Duminica, 18.10.2026, 11:06