Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie. Ce a dezvăluit actrița despre acel moment

Mai târziu Anca Dinicu a intrat la UNATC, dar această admitere a fost cu semnul întrebării la început, pentru că pe vremea aceea Anca își dorea să economisească taxa de facultate pentru a-și cumpăra pantofi.

„Am dat la Spiru Haret, unde nu am intrat, am avut o zi extraordinar de proastă, după care am fost la Hyperion și am intrat cu 10 și am zis: Eu nu mă mai duc la UNATC. Ce îmi trebuie? Aici sunt prima din clasă. Nici nu plătesc toată taxa. Era jumate, ceva de genul ăsta”.

Totuși, un prieten a convins-o să meargă cu el la UNATC.

Eu mi-aș fi cumpărat o pereche de pantofi. Aveam fix două milioane, cât era taxa (200 de lei – n.r.). Și am dat cu banul și a picat că trebuie să dau la UNATC… M-am ofticat un pic că am rămas fără pantofi, dar am intrat la buget și nu am plătit nimic din facultate”, a mai povestit, pentru Libertatea, Anca Dinicu.

