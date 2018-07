"Avem o țară frumoasă, cum ajungem la ea?". România, plină de gropi şi pericole pentru turişti: "Un domn de la un service ne-a arătat ce lasă maşinile în urmă: de la bară, până la ţevi de eşapament"

România esta ţara contrastelor. A peisajelor care îţi taie răsuflarea şi a drumurilor care îţi dau dureri de cap. Campania Observator "Avem o țară cum ajungem la ea?" este în plină desfășurare!

"Am plecat de la ideea că avem o ţară minunată, dar nu ştim să o promovăm şi nu avem cum ajunge la obiectivele turistice. Zilele trecute am filmat un reportaj în Buzău şi am stricat maşina. Ajunşi la un service, un domn ne-a arătat ce se întâmplă cu autoturismele turiştilor care ajung în zonă: lasă în urmă tot felul de obiecte, de la bară, până la ţeava de eşapament sau capacele de la cauciucuri", povesteşte Cristi Popovici, reporter Observator.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

➡️ Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani online le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!