Smiley News: Cel mai celebru iepure din lume încântă de generații, copiii. A fost preferatul străbunicilor noștri și îi încântă și pe puștii de azi. Bugs Bunny împlinește 80 de ani!

Bugs Bunny împlinește 80 de ani. Ar putea fi de mult la pensie, dar nu are o clipă de răgaz. Are un premiu Oscar și stea pe Walk of Fame. E încă iubit de copiii din toată lumea, iar filmele de animație în care e personajul principal rulează încă cu succes pe canalele dedicate celor mici.

Unul dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite personaje de desene animate, Bugs Bunny, cel mai iubit iepure animat, şi-a făcut prima apariţie la 27 iulie 1940, în scurt metrajul de animaţie – „A Wild Hare” din seria Merrie Melodies realizată de Tex Avery. Ulterior, a apărut în serii de desene animate precum Looney Tunes şi Merrie Melodies.

