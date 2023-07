Cum a arătat a doua ținută de nuntă a Gabrielei Prisăcariu. Soția lui Dani s-a schimbat la miezul nopții într-o rochie mai lejeră

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios pe data de 30 iulie 2023. După ce a strălucit într-o rochie voluminoasă cu trenă, soția prezentatorului de la Neatza s-a schimbat într-o rochie mai lejeră.

Gabriela a devenit oficial doamna Oțil în urmă cu mai bine de 2 ani. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au cununat civil pe 15 mai 2021, însă și-au dorit să facă și cununia religioasă, urmată de o petrecere cu fast.

Așadar, Gabriela și Dani Oțil s-au căsătorit religios pe data de 31 iulie 2023 și au avut parte de o petrecere superbă. Mireasa s-a aflat în centrul atenției, dar și al distracției și pentru a avea o mai mare libertate în mișcări, soția lui Dani Oțil a apelat la o rochie mai lejeră.

Cum a arătat Gabriela Prisăcariu în cea de-a doua ținută de nuntă. Soția lui Dani Oțil a strălucit la propriu în rochia mai lejeră în care s-a schimbat în timpul petrecerii

Cea de-a doua rochie purtată de Gabriela Oțil a fost albă, cu crăpătură adâncă pe picior și cu bretele subțiri. Pe lungimea rochiei se pot observa detalii strălucitoare și franjuri, care au evidențiat mișcările miresei. Gabriela Oțil a fost prezentă pe ringul de dans, reușind să-i încânte pe cei prezenți la eveniment.

Nuntașii au imortalizat momentele de la eveniment, reușind să-i surprindă pe cei doi miri la importantul eveniment din viața lor. Ramona Olaru a filmat-o pe Gabriela Prisăcariu în timp ce aceasta își etala a doua rochie de mireasă, dansând pe o melodie lăutărească. Văzându-se filmată, mireasa s-a unduit pe ritumurile muzicii, iar zâmbetul până a urechi i-a fost cel mai frumos accesoriu.

Gabriela Oțil și Dani Oțil și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, iar imaginile cu micuțul Tigo publicate pe Internet au făcut delciul celor care îi urmăresc pe cei doi pe rețelele sociale.

Nașii Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu le-au fost alături pe ringul de dans celor doi miri. Invitați de seamă la acest eveniment au fost membrii echipei Super Neatza cu Răzvan și Dani.

În timpul petrecerii, Dani Oțil a ținut un discurs cât se poate de sincer despre nunta lui cu Gabriela Oțil:

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.