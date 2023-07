Cu ce probleme se confruntă Gabriela Prisăcariu cu doar câteva zile înainte de cununia religioasă. Ce i-a reproșat lui Dani Oțil

Soția lui Dani Oțil le-a dezvăluit urmăritorilor că nunta se apropie cu pași repezi și, astfel că, pregătirile sunt în toi. Cu toate acestea, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a pus-o pe partenera lui într-o situație dificilă. Iată despre ce este vorba!

Se pare că Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor face nunta religioasă în acest weekend, precum modelul o spune în ultima postare făcută pe contul personal de Instagram, acolo unde îi atrage și atenția soțului ei. Iată ce îi reproșează modelul cu câteva zile înainte de nuntă!

Ce i-a reproșat Gabriela Prisăcariu lui Dani Oțil cu puțin timp înainte de cununia religioasă

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au căsătorit civil în anul 2021, iar, acum, urmează să își lege destinele în fața lui Dumnezeu.

Potrivit declarațiilor făcute de model pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, evenimentul va avea loc peste doar câteva zile, așa că pregătirile sunt pe ultima sută de metri.

Cu toate acestea, soția lui Dani Oțil a dat de înțeles că partenerul ei este plecat de acasă și va veni abia cu o zi înainte de nuntă:

„Spuneți-mi și mie, cum e ca în weekend să ai nunta, iar soțul să fie plecat de vineri până vineri, adică toată săptămâna? Cum vine asta? Și acum oare să-mi fac griji că nu mai vine?!”, a spus Gabriela Prisăcariu pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory.

Între timp, Dani Oțil se află la mare, acolo unde filmează pentru matinalul Neatza cu Răzvan și Dani, de luni până vineri.

Gabriela Prisăcariu și-a ales o singură rochie de mireasă

Gabriela Prisăcariu dezvăluia, într-un interviu pentru Antena Stars, că și-a ales o rochie de mireasă de care este foarte încântată. Ea a mai adăugat că în ziua cea mare va fi foarte emoționată și este convinsă că va plânge:

„Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.”, spunea ea într-un interviu pentru Antena Stars, citat de Libertatea.

Prin ce greutăți au fost nevoiți să treacă Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil la începutul relației lor

Gabriela Prisăcariu recunoștea, în trecut, că i-a fost destul de greu la începutul relației cu Dani Oțil din cauza notorietății partenerului ei de viață:

„Noi nu avem o regulă sau un secret. Ne cunoaștem foarte bine. Ne-am acordat foarte mult timp la început pentru a ne cunoaște și nu am grăbit lucrurile. Îmi oferă liniște, iar pentru mine, ăsta este cel mai important lucru. Liniștea pe care mi-o dă este neprețuită. Pentru mine, liniștea e cheia și cred că și pentru el. Asta este foarte important, că avem liniște când ne întoarcem acasă. A fost mai greu la început până ne-am cunoscut, pentru că el a venit cu o anumită experiență și atunci a fost mai greu până ne-am cunoscut. Noi nu ne certăm. Știm foarte bine până unde putem merge, ne cunoaștem foarte bine și atunci nu ne certăm. Ne simțim și știm să comunicăm foarte bine. Dacă mie nu îmi convine ceva, îi spun, dacă lui nu îi convine, îmi spune. Nu ne culcăm supărați.”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu, citată de Viva.

