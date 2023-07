Dani Oțil, imagine emoționantă cu părinții lui. Cum a reacționat mama sa, când prezentatorul a câștigat un premiu important

Dani Oțil a publicat pe rețelele sociale o imagine rară cu părinții lui. Prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani și-a emoționat fanii cu ipostaza în care a fost surprins alături de mama și tatăl lui.

Dani Oțil a participat recent la o cursă de mașini în Deva, unde a obținut locul al doilea. În public s-au aflat și părinții prezentatorului.

Dani Oțil nu obișnuiește să publice pe rețelele sociale imagini cu părinții lui, însă cu ocazia premiului obținut într-o cursă importantă de mașini, prezentatorul a făcut o excepție.

„Mulțumesc, Deva! A fost strâns, dar până la final am reușit sa urc pe podium”, a scris Dani Oțil pe rețelele sociale, după premiul obținut la competiția sportivă.

Citește și: Dani Oțil, fotografia cu micuțul Tiago care a cucerit internetul. Cum au fost surprinși cei doi

Dani Oțil, imagine emoționantă cu părinții lui

Dani Oțil a scris în dreptul fotografiei cu părinții săi: „Mi-a zis mama sa nu merg tare”.

În imagine se observă cum mama lui Dani nu și-a putut stăpâni lacrimile de emoții.

„Ce frumos! Să fie sănătoși și sa-ți fie alături cât mai des! Ești norocos ca încă te mai poți bucura de ei!”, „Chiar dacă erai pe ultimul loc, tot campionul ei ești”, „Cât de emoționant! oricât de mare ai fi , un părinte tot are emoții!”, „Să te bucuri de ei cît mai multă vreme…”, sunt câteva dintre comentariile primite de Dani Oțil în dreptul imaginii în care apare ținându-și părinții în brațe.

Citește și: Gabriela Prisăcariu, într-o rochie spectaculoasă de mireasă. Cum s-a afișat soția lui Dani Oțil în mediul online

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a reacționat mama lui Dani Oțil, când i-a spus că vrea să devină preentator TV

Dani Oțil a povestit în podcastul lui Radu Țibulcă despre părinții lui. Prezentatorul a mărtuisit că provine dintr-o familie modestă. Despre mama sa, Dani a precizat că nu l-a încurajat când a aflat că vrea să devină prezentator.

„Eu provin dintr-o familie normală, medie pe toate planurile. Am fost înconjurat de părinți care le spuneau copiilor lor că sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, că au talent, ceva la mine în familie nu a funcționat. Eu dacă am vrut la fotbal, mama mea a zis că sunt prea mic de statură. Dacă am vrut la karate, mi-a spus că o să fac hernie de disc. Am vrut să cânt la acordeon pentru că vecinul meu cânta la acordeon în fiecare zi din viața lui. Am vrut să învăț să cânt și eu și mama mi-a spus că sigur nu am talent. Am vrut să mă dea la un instrument la casa pionierilor, iar ea a zis că nu e de mine, să mă țin de carte. Am vrut să fac mai multe sporturi, mi-a zis că sunt firav, să nu le fac.

În clasa a 11-a aveam un televizor alb-negru care stătea pe frigiderul din bucătărie. Cred că era și Răzvan, că era în fiecare zi la mine. Și m-a întrebat mama dacă știm ce am vrea să fim și eu îl vedeam pe Horia Brenciu, nu știu dacă la matinal sau la o emisiune de după. I-am spus că vreau să fiu ca Horia Brenciu, iar mama a zis: „Ce?”. Am zis: „Prezentator”, și mama, înainte să termin eu replica, a zis: „Nicio șansă” și au venit și argumentele. Mi-a zis că Horia cântă la instrumente, la pian, are voce și am spus: „Mamă, dar ca prezentator nu trebuie să știi să cânți”. Ea a zis: „Ba nu. Trebuie să ai sigur un talent”, a poestit Dani Oțil.

Totuși, când a văzut că Dani a reușit ce și-a propus, mama lui nu a putut să fie altfel decât fericită.