De ce Răzvan Simion apare primul în denumirea „Răzvan și Dani”: „Mi-a fost rușine să întorc foaia”

Invitat în podcastul „Vin de-o poveste”, Dani Oțil a vorbit despre începuturile carierei sale, începuturi în care a fost mereu alături de Răzvan Simion. Dani Oțil a explicat de ce Răzvan apare primul în denumirea „Răzvan și Dani” și motivul pentru care cuplul nu se numește „Dani și Răzvan”.

Dani Oțil, mărturisiri despre începuturile carierei. Cum a fost creată denumirea „Răzvan și Dani”

Dani Oțil a mărturisit că rotițele care fac actualmente parte din logo-ul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani au fost desenate de el în 1999. Dani Oțil a povestit cum a creat două versiuni ale logo-ului, una în care Răzvan apărea primul și a doua în care Dani apăre aprimul, însă în momentul în care i-a prezentat ideea colegului său, Dani Oțil a simțit că nu ar fi fost frumos să întoarcă foaia și să arate și cea de-a doua variantă a ideii.

Dani Oțil a mărturisit că abia la 12 ani după ce el și Răzvan Simion au devenit celebri sub denumirea „Răzvan și Dani”, i-a spus colegului său că exista o varaintă a desenului și cu denumirea „Dani și Răzvan”.

„Eu am făcut rotițele, eu le-am desenat la cămin. Rotițele sunt un angrenaj. O roată dințată nu e nimic singură, dar cu încă una devine un angrenaj, astea era ideea. Eu le-am desenat în 1999. Și e cu Răzvan și Dani pentru că mi-a fost atât de rușine să întorc foaia. Eu am făcut și invers. Cu Dani și Răzvan, dar când i-am prezentat ideea lui Răzvan, știam că pe spate era invers. Dar nu am întors foaia niciodată. I-am spus cred că după 12 ani că erau rotițele și invers. Eu sunt ăla mai supărat și el e mai pozitiv. N-am putut”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil și Răzvan Simion și-au început cariera la un radio din Reșița, orașul lor natal, apoi au mers la un radio din Timișoara. Un alt raționament pentru care colegul său, Răzvan, a fost menționat mereu primul în prezentarea lor a fost și muzicalitatea: „În radio ține și de fonetică și de felul în care se aude. Jingle-ul cu Răzvan și Dani doar așa se putea cânta”, a mai spus Dani Oțil.

După succesul din Timișiara, Răzvan și Dani s-au mutat în București, unde i-au impresionat pe toți cu amuzamentul lor la radio, așa că au ajuns să aibă emisiunea lor care a împlinit recent 14 ani: „Neatza cu Răzvan și Dani”.