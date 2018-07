"Dua Lipa de Moldova" are piesă nouă. "Oameni" s-a auzit la "Neatza". Olga Verbițchi, fosta câştigătoare X Factor", ia România cu asalt: "Îmi era dor de voi toţi"

În urmă cu doi ani, o puştoaică păşea cu emoţii mari dar speranţe imense pe scena X Factor. Încă de la primele acorduri, Olga Verbiţchi i-a cucerit pe juraţi iar Carla's Dreams a luat-o sub aripa sa, lucru care i-a adus trofeul atât de mult râvnit

"De două zile am venit în România cu puţină treabă. Am lansat noua piesă, dar îmi era şi dor de voi toţi. Mai am de învăţat un an şi apoi mă mut de tot aici", a explicat fosta câştigătoare X Factor, la Neatza.

"Suntem foarte mândri de tine, te ştim de mică. Eşti un fel de de Dua Lipa a Moldovei", spune Răzvan.

Născută în Chișinău, Olga Verbițchi este câștigătoarea sezonului șase al concursului X Factor, dar și a concursului MusicForKids Internaţional Festival. În 2017, Olga a lansat “Prietena ta”, primul single din carieră, o poveste de dragoste inocentă și adolescentină, ce a adunat multe reacții pozitive în mediul online. A urmat single-ul “Pagini albe”, primul featuring al artistei, alături de Kio. La începutul anului a colaborat cu DJ Sava pentru “Coco Bongo”, o piesă de vară, cu un videoclip filmat în Cancun.



