Legenda Raliului Dakar şi-a prezentat spectaculoasa motocicletă la Neatza cu Răzvan şi Dani! "Am mers 920 de km"

Emanuel Gyenes merge de 10 ani la competiția Dakar, anul acesta a concurat pentru a zecea oară.

"Anul acesta am avut cea de-a zecea participare în raliul Dakar, în 2007 am avut prima participare în Africa, după am mers câțiva ani în America de Sud și acum în a treia locație, Arabia Saudită", a povestit Emanuel Gyenes

În timpul competiției Dakar, un motociclist stă în jur de 10-12 ore pe motor în fiecare zi, timp de 12 zile.

"Depinde foarte mult de traseu, dacă avem dune, dacă avem zone cu piatră, dar anul acesta cea mai lungă probă am avut 920 de km", a declarat Emanuel Gyenes