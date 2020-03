Horoscopul zilei, 12 martie 2020. O zi plină de provocări noi! Cine sunt ghinioniștii zilei

Consultari, discutii, intens schimb de informatii si pareri pe tema situatiei curente. Intrati poate in detaliile unor stiri, faceti legaturi intre mai multe surse. Ramaneti concentrati se pare asupra unei pasiuni sau activitati care v-a acaparat recent, pregatiti niste surprize.

Horoscopul zilei, 12 martie 2020 Balanta

Intra niste bani in cont, dar se pare ca aveti deja un plan cu ei si nu vor ramane multa vreme acolo, in schimb veti fi multumiti de cele cumparate. Poate ca si omul iubit are niste realizari materiale si va hotarati sa faceti o investitie mai serioasa in locuinta.

Horoscopul zilei, 12 martie 2020 Scorpion

Poate ca se amana o intalnire, dar apar alte solicitari, schimbari de program: va fi o zi plina. Aparitie neasteptat de interesanta pentru cei care nu au o relatie actualmente; va veti masca emotiile si veti vrea sa vedeti ce poate sa iasa de aici, daca aveti puncte care sa va lege.

Horoscopul zilei, 12 martie 2020 Sagetator

S-a adunat oboseala se pare si veti avea nevoie de ceva timp ca sa va limpeziti gandurile si sa va conectati la ritmul evenimentelor. Va ganditi poate sa faceti niste schimbari in alimentatie astfel incat sa va simtiti mai usori, sa dormiti mai bine.

Horoscopul zilei, 12 martie 2020 Capricorn

Poate aveti nevoie de un cadru mai sofisticat pentru un anunt si faceti o cheltuiala de protocol, o fi randul vostru sa achitati consumatia. Incredere, hotarare, energie si chiar optimism: sunteti pregatiti pentru riscuri rezonabile si sacrificii cu gandul la rezultate, recompense.

Horoscopul zilei, 12 martie 2020 Varsator

Ar putea sosi vestea pe care o asteptati de mult sau conjunctura pentru care v-ati pregatit si care v-ar readuce in atentia sefului, clientilor, publicului. Sau poate ca apar informatii ori evenimente care va motiveaza sa lansati un proiect, o activitate.

Horoscopul zilei, 12 martie 2020 Pesti

Va asalteaza vesti, salutari, va bucurati de grija care vi se poarta. Pe de alta parte, sunt tot felul de oportunitati in jurul vostru: pe unele le sesizati si actionati, altele vin spre voi prin intermediul unor prieteni, colaboratori, cunostinte.