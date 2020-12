Horoscopul zilei, 15 decembrie 2020. Berbecii au avânt pe plan financiar, află ce se întâmplă cu Fecioarele

Marti, 15 Decembrie 2020, 08:53 Actualizat Marti, 15 Decembrie 2020, 09:43

Ieri am cules ce am semănat datorită evenimentului eclipsei de Soare, care a avut loc sub patronajul Nodului Sud, adică Karma. Unii nativi au avut parte de lucruri bune, alții de lucruri mai puțin bune, în funcție de ceea ce am oferit la un moment dat.