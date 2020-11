Loredana, răvășitoare cu decolteu amplu și pantaloni scurți din piele. Ținuta sexy aleasă de divă pentru o apariție live

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana este mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică căută factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani.

Săptămâna viitoare, Delia și Florin Ristei vor trăi și ei emoțiile Bootcamp-ului și vor fi nevoiți să facă alegeri dificile.