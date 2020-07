Lorena Balaci, fiica „Minunii blonde” a fotbalului românesc”, dezvăluire de senzație la Neatza: „Nimic în viață nu este întâmplător”

citește și: Cine a fost Ilie Balaci, cel supranumit "Minunea Blondă". Biografie

„Se spune că nimic în viață nu este întâmplător. Așa a fost și la mine. A fos tom conjunctură, am ajuns aici, mi s-a propus să lucrez aici și am acceptat, am zis să încerc altceva. A contat faptul că mereu am fost în lumea fotbalului, este foarte greu să vii din afară.

Eu știam foarte multe lucruri și cumva mi-a fost foarte simplu. În prezent sunt secretar general al clubului Daco-Getica București (…). Mă ocup de tot, mai puțin de partea tehnico-tactică”, a dezvăluit fiica regretatului sportiv român pentru cei de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1.

Ilie Balaci și fiica sa, Lorena