Adevărul despre despărțirea dintre Ruby și iubitul ei, de la Asia Express! Cântăreața a mărturisit tot: ”Am scos cartierul din mine!”

Ruby a fost în centrul atenției la ”Asia Express”, iar mulți au fost surprinși de comportamentul artistei. Ba mai mult, după ce cântăreața a dezvăluit că s-a despărțit de iubitul ei, fără ca el să știe, acum a dezvăluit ce a împins-o să facă asta.

Ruby, la cuţite cu iubitul său: "M-aş întoarce la Asia Express, dar nu cu el! Aş vrea cu Iuliana Luciu"

Invitată la ”Neatza”, cântăreața a mărturisit că s-a certat foarte tare cu iubitul ei pentru că atunci când a ajuns la Asia Express a început să...cânte manele.

Ruby și iubitul ei, ceartă cumplită pe marginea drumului: „Mi se pare incredibil că ai ales să faci acum!”

”Eu am zis că am fost despărțiți. Am fost despărțiți până a doua zi. Eu i-am zis clar. Am lăsat mesaj că-mi caut partener și la PR. Ne-am certat pentru că am început să cânt manele. S-a supărat pentru că nu mai suporta să mă audă cântând manele. De când am ajuns acolo, ceva s-a întâmplat cu mine. Am scos tot cartierul, nici nu știu de unde și cum.”, a povestit Ruby.

