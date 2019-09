Cronica de film, cu Irina Margareta Nistor: Rambo Last Blood, Once Upon a Time... in Hollywood și The Goldfinch

Irina Margareta Nistor, vocea peliculelor românești, a prezentat la "Neatza cu Răzvan și Dani" cronica de film pentru această săptămână: Rambo Last Blood, Once Upon a Time... in Hollywood și The Goldfinch.

Noul film Rambo Last Blood, fiind ultima bătălie, așa cum spune și titlul, ceea ce înseamnă că este și ultimul film cu Rambo. Filmul a fost la Cannes, anul trecut, și a avut un master class foarte interesant. Filmul are în componența sa fragmente din filmele precedente.

Rambo Last Blood este un film de acțiune și thriller, din SUA, anul 2019, având ca protagoniști pe Sylvester Stallone, Paz Vega, Oscar Jaenada, Yvette Monreal.

Once Upon a Time in Hollywood, este un film de comedie și dramă, din 2019, avand ca protagoniști pe Leonardo DiCaprion, Brad Pitt, Al Pacino, Kurt Russell și Dakota Fanning.

Filmul vorbește de perioada anilor `80, dar începe din ani `70. Regizorul Tarantino a primit multe comentarii urâte despre acest film.

The Goldfinch este o dramă din SUA, din 2019, având ca protagoniști pe Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Finn Wolfhard.

