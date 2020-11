Ramona Olaru, cu ochii în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani. Urarea emoționantă pe care i-a făcut-o mamei sale, de ziua ei

Răzvan, Dani și Florin Ristei nu au ezitat să-i pună întrebări doamnei Ana despre Ramona.

„De unde caracterul ăsta frumos, de unde atâtea glumițe și snoave? Era atât de vorbăreață și acasă Ramona?”, a întrebat Dani.

Mama Ramonei a povestit că și înainte să plece de acasă Ramona era vorbăreață și era mai harnică decât sora ei Simona, despre care vecina de la Neatza a menționat că învăța mai bine.

Cum era Ramona înainte să plece de acasă? Mama Vecinei de la Neatza a spus povești despre fiica ei

„Era foarte vorbăreață. Era extraordinar de harnică. Având în vedere că am o fată mai mare decât ea, care se sustrăgea mereu de la treburi. Am vrut s-o fac marinar, dar nu prea mi-a ieșit. De când e la București, Ramona este mult mai apropiată de noi, vine mai des. Când era la facultate venea mai rar”, a povestit mama Ramonei în cadrul rubricii „Neatza te deșteaptă... de ziua ta”.