REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sărut mâna, Mamă!”

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Pentru participarea la Concurs este necesara acceptarea neconditionata si fara rezerve, de catre participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti precum si acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti in momentul inscrierii. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor. Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza: - ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil); - ca este posesor al unui act de indentitate ; - ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect in mediile de comunicare ale Organizatorului), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii patrimoniale in sarcina Organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil pentru prelucrarea de date cu caracter personal exprimat in scopul realizarii respectivelor actiuni publicitare; - ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza; - ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs; Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor si numai cu consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai o alta suma de bani sau bunuri/servicii, decat cele prevazute la capitolul Premii sau vreo remuneratie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii premiilor. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta. Angajatii sau colaboratorii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Inregistrarea si participarea in concurs Participantii au posibilitatea sa se inscrie la Concurs accesand pagina https://a1.ro/sarutmanamama/ unde vor fi invitati sa incarce o fotografie avand tema: ’’Sarut mana, Mama!’’ si un mesaj de dragoste pentru aceasta. Cele mai emotionante mesaje vor fi selectate de catre redactia emisiunii Neatza cu Razvan si Dani. Inscrierile si participarea la concurs vor avea loc in perioada 22.02.2021 – 07.03.2021. O persoana poate participa printr-o singura inscriere la Concurs. Participantii inscrisi in concurs sunt considerati cei care au incarcat formularul de inscriere la postarea de concurs de pe pagina https://a1.ro/sarutmanamama/. Mama participantului al carui mesaj a fost selectat de catre redactia emisiunii va fi sunata si pusa in legatura cu fiul/fiica pentru a asculta in direct, in cadrul emisiunii, povestea lor plina de emotie. Astfel, in fiecare editie difuzata in perioada 01-08.03.2021 va fi ales cate un castigator. Premiile oferite in prezentul concurs vor putea fi daruite de catre castigatori mamelor carora le-au fost destinate mesajele transmise. Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte. POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA SERVICIULUI ACCESAT, IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA CONCURSUL IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTUIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

V. ACORDAREA PREMIULUI