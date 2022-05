Sorbet de căpșuni cu spumă de căpșuni și pișcoturi. Rețeta lui chef Nicolai Tand la Super Neatza, 18 mai 2022

Pentru că este în toi sezonul căpșunilor, cele mai potrivite fructe pentru deserturi, chef Nicolai Tand, bucătarul matinalului Super Neatza din ediția din 18 mai 2022, a preparat, spre deliciul îndrăgiților matinali, o rețetă de sorbet de căpșuni cu spumă de căpșuni și pișcoturi.

”Am făcut un sirop de apă cu zahăr brun, l-am lăsat un pic să se reducă, iar atunci când am oprit focul am pus o legătură de cimbrișor, o infuzie. Am lăsat să se răcească, iar între timp am tăiat căpșunii și i-am pus peste sirop”, a spus acesta. Vă oferim mai jos lista de ingrediente și pașii necesari pentru a-i răsfăța și voi pe cei dragi cu un delicios desert pe bază de căpșuni.

Sorbet de căpșuni cu spumă de căpșuni și pișcoturi - Ingrediente

Pentru sorbet:

1 kg căpșuni

500 ml apă

4-5 crenguțe de cimbrișor

150-200 gr zahăr brun

10 gr gelatină

Pentru spuma de căpșuni:

300 gr căpșuni mai coapte

3 albușuri de ouă medii

150 gr zahăr

40 ml apă

un praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

pișcoturi Savoiardi pentru consistența desertului

Sorbet de căpșuni cu spumă de căpșuni și pișcoturi - Mod de preparare

Se începe cu prepararea sorbetului care necesită un timp de congelare. Ideal ar fi să fie preparat cu o zi înainte, sau cu 5-6 ore.

Se pune apa cu zahărul brun la fiert. Se lasă să fiarbă până când zahărul este topit și siropul devine mai consistent. Se stinge focul, se lasă siropul să se tempereze 5 minute, apoi se adaugă cimbrișorul și se acoperă vasul. Se lasă cimbrișorul la infuzat 15-20 de minute, apoi se strecoară siropul.

Se adaugă căpșunile curățate și tăiate în cuburi și se blendează bin totul. Compoziția obținută se pune în caserole ca la rețetele de înghețată și se dă la congelator pentru 5-6 ore, cel puțin. pe parcurs, se mai amestecă compoziția pentru a se congela uniform.

După ce se scoate de la rece, se lasă 10-15 minute la temperatura camerei, apoi se blendează și se trece prin sită, Se adaugă puțină gelatină hidratată și diluată și se pune la rece până când se prepară spuma de căpșuni.

Cum se prepară spumă de căpșuni

Oprim 3 linguri din cantitatea de zahăr, iar restul îl fierbem împreună cu apa până obținem un sirop consustent, puțin mai fluid decât cel pentru dulceață. Addăugăm spre final și extractul de vanilie.

Cât timp siropul fierbe, mixăm albușurile presărate cu puțină sare până devin spumoase. Adăugăm, treptat, cele trei linguri de zahăr, oprite și vom obține acea bezea fermă, ca pentru pandișpan.

După ce siropul de zahăr este bine legat, îl turnăm în fir subțire peste bezea și mixăm energic până când bezeaua îl absoarbe și devine foarte cremoasă.

Căpșunile spălate, scurse și curățate de codițe se pasează cu ajutorul unui blender și, doar dacă ne incomodează sâmburii, trecem piureul printr-o sută deasă.

Încorporăm, treptat și ușor, bezeaua italiană în piureul de căpșuni și vom obține o spectaculoasă spumă de căpșuni.

Pentru a servi deliciosul desert, se așază pe platouri pișcoturi, apoi sorbet de căpșuni, din nou pișcoturi și spumă de căpșuni. Se decorează cu căpșuni proaspete și se servește rece.

Spor și poftă bună!