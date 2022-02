SuperNeatza cu Răzvan şi Dani aniversează 14 ani de dimineţi perfecte La ceas aniversar, luni, 14 februarie, la Antena 1

Sărbătoarea va începe în platou încă de la prima oră a dimineții, iar Dani și Răzvan, alături de gașca lor, sunt pregătiți să le dea deșteptarea telespectatorilor într-un mod memorabil.

Se anunță un maraton de surprize, voie bună, momente care vor face deliciul telespectatorilor, completate de o listă de invitați speciali, care vor intra în atmosfera de petrecere alături de cei mai iubiți matinali.

Invitaţii primesc buletin de SuperNeatza! Ce au declarat Răzvan Simion și Dani Oțil despre aniversarea a 14 ani de Neatza

Trupa FreeStay va da tonul distractiei cu un recital live, iar magicianul Robert Tudor, Ana Baniciu, Arkanian şi Antonia şi Mandinga se vor alătura spectacolului din familia SuperNeatza, la ceas aniversar.

Reporterii SuperNeatza sunt şi ei parte din această mare petrecere, prin transmisiuni live din locaţii spectaculoase. Şi cum mereu şi-au surprins invitaţii cu ceva, la aniversarea de 14 ani, aceştia vor primi buletin de SuperNeatza!

„Anul acesta am decis ca de 14 ani să aniversăm pe 14 februarie cu toată gașca și cu toată trupa de la SuperNeatza. Se întâmplă în fiecare an să fie un motiv de celebrare, de aducere aminte, un motiv în plus să dăm imagini cu noi de acum 14 ani. Sunt imaginile pe care cu greu le putem privi pentru că nu suntem schimbați, suntem modificați de-a dreptul... 😊)”, a declarat Răzvan, iar Dani a completat: „Le mulţumim celor de acasă că au ales ca de 14 ani să îşi înceapă dimineţile alături de noi, la Antena 1!”.

„După 14 ani, atunci când tragi linie şi constaţi că, în mare, te afli cam în aceaşi echipă cu care ai pornit la drum şi nu mă refer aici doar la prezentatori, ci şi la maşinişti, operatori, redactori etc, nu poţi decât să te bucuri. Şi să le mulţumeşti şi pentru momentele amuzante, şi pentru cele puţin mai complicate!”, a declarat producătorul emisiunii, Elena Păun, care a mai completat: „În continuare ne vom ţine promisiunea de a identifica cei mai buni vectori de imagine din domeniile lor şi să aflăm esenţialul de la cei mai buni, pentru ca la final să îi aducem telespectatorului o nouă percepţie asupra subiectelor de actualitate!”.

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului a făcut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, a transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia.

Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, au reuşit chiar să construiască un platou excepțional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune, sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.

