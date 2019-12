Tony Mihailov este asemănat cu cele mai mari genii ale lumii: Mozart, şi Einstein, şi Hawking! Acesta suferă de sindromul genialităţii.

Are o memorie sclipitoare şi o inteligenţă peste medie. Cu toate acestea, Tony Mihailov, e considerat un "copil defect". Pentru că are sindrom Asperger. O formă de autism care mai e cunoscută şi sub numele de sindromul genialităţii.

O boală despre care se spune că ar fi suferit şi Mozart, şi Einstein, şi Hawking. Dar la noi, pe Tony, toată lumea l-a respins - şi la grădiniţă, şi la şcoală, şi la joacă. Nu are prieteni, dar are visuri mari, pe care luptă să şi le împlinească în această lume strâmbă, plină de prejudecăţi şi discriminare. Tony vrea să fie prezentator TV.