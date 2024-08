Ce loc mai puțin obișnuit a putut să scoată un clujean spre închiriere în perioada Untold. Festivalierii au rămas amuțiți

Proprietarul a improvizat un loc de dormit cu saltele și perne pentru 8-10 persoane! Iată cât a putut să ceară pentru închirierea spațiului la care nimeni nu s-ar fi gândit!

Unul dintre cele mai mari festivaluri din România a început astăzi, iar turiștii care încă n-au găsit cazare rămân uimiți de anunțurile de închiriere care apar pe ultima sută de metri în mediul online.

Spre exemplu, un clujean s-a gândit să dea spre închiriere în perioada festivalului un loc total neașteptat, iar internauții au reacționat pe măsură.

Iată despre ce loc mai puțin obșinuit este vorba!

Ce loc ciudat a putut să scoată un clujean spre închiriere în perioada Untold

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că proprietarii din Cluj sunt extrem de inventivi în perioada festivalului Untold, dorind să se îmbogățească de-a dreptul peste noapte.

Cu toate acestea, internauții rămân încă uimiți de anunțurile pe care clujenii le fac, promovându-și locuințele și spațiile de închiriat, atât din cauza sumelor exorbitante, dar și din cauza felului în care acestea arată.

Spre exemplu, unul dintre cele mai recente spații de închiriat din Cluj care au atras atenția, este reprezentat de o sală de box pe care proprietarul a amenajat-o cu saltele, perne și alte obiecte necesare înoptatului.

Sala dispunde de un loc de 8, 9 sau 10 persoane și se închiriază cu un preț de nici mai mult, nici mai puțin de 5 000 de lei.

Iată ce alte detalii a specificat bărbatul în anunț!

„Ofer o sală de box pentru Untold, dotată cu ventilatoare și loc pentru 8 - 10 persoane. Avem paturi și canapele, dar dacă sunteți mai mulți, puteți aduce saltele gonflabile pentru perioada Untold.

Prețul în perioada 7-12 august, pentru 5 nopți pentru 8 - 10 persoane, este de 5 000 RON / 1 000 euro.

(Pot sosi mai devreme sau să stea câteva nopți după festival, ofer nopțile suplimentare la un preț foarte mic).

Sala are 100 m2 plus un living cu bucătarie de vreo 25 plus o cameră separată cu canapea extensibilă și baie.

Sala este situată la 2 km de intrarea de festival (7 minute cu mașina/ taxi/ Bolt, 30 minute pe jos, stația de autobuz este la 7 minute pe jos” sunt informațiile regăsite în anunțul postat pe un grup special conceput pentru cazările în Cluj în perioada festivalului.

Iată imaginile!

Anunțul clujeanului s-a viralizat repede, iar cetățenii nu s-au abținut din comentarii.

„Orice, doar profit să fie”

„Ministerul Turismului ce zice?” sunt doar câteva dintre observațiile făcute de internauți.

Cu cât a ajuns să se închirieze un apartament în Cluj pentru zilele de festival

Deși așteptările sunt foarte mari, se pare că prețurile sunt și mai mari, ținând cont de faptul că o femeie a cerut nici mai mult, nici mai puțin de 38 000 de lei pentru locuința sa.

Internauții au rămas de-a dreptul uimiți când au văzut anunțul femeii, mai ales ținând cont de faptul că apartamentul dispune de o singură cameră, o baie și o bucătărie și are o suprafață de 40 mp.

Totuși, potrivit site-ului în care a fost publicat anunțul, apartamentul s-a închiriat în câteva ore fără probleme, chiar dacă a fost scos la închiriere cu suma de 8 000 de euro.

