Ce salariu primește un angajat la curățenie pentru 4 ore lucrate într-un celebru supermarket din România. Suma nu este deloc mică

Un angajat responsabil de menținerea curățeniei în magazin, toalete și în parcare se bucură se o sumă frumușică pentru doar patru ore lucrate. Iată la ce sumă lunară se poate ajunge cu un astfel de job part-time!

Salariile din România încep să devină din ce în ce mai atractive pentru cei care își doresc un job în domeniul curățeniei.

Deși este un loc de muncă pe care extrem de multe persoane îl evită, acesta a început să fie din ce în ce mai bine plătit în utlimii ani.

Spre exemplu, chiar și pentru 4 ore de muncă de curățenie, un celebru supermarket care activează și la noi în țară oferă o sumă de bani deloc de nelijat pentru cei care își fac curaj să muncească în acest domeniu.

Iată ce salariu primește un angajat de la curățenie într-unul dintre cele mai cunoscute supermarketuri din România!

Cât încasează un angajat la curățenie într-un celebru supermarket pentru 4 ore de muncă

Potrivit anunțurilor de angajare pe care retailer-ul le postează în mediul online, sumele pe care le pot încasa angajații de la curățenie nu sunt deloc mici.

Mai mult decât atât, nici studiile superioare și nici experiența anterioară nu reprezintă cerințe obligatorii pentru postul de personal de serviciu.

Recent, un astfel de post a fost publicat pentru un supermarket din Bragadiru care se adresează atât locuitorilor din zonă, cât și din proximitate.

Mai exact, cei care candidează pentru post trebuie să se ocupe de curățenie în toalete, magazin și în parcare timp de 4 ore pe zi și va fi plătit cu o sumă cuprinsă între 900 și 990 de euro pe lună brut.

Pe lângă suma de bani, angajații primesc și o serie de beneficii care se negociază individual la momentul angajării precum: sporuri, prime de sărbători legale, transport gratuit, program flexibil, bonusuri și tichete de masă.

Viitorii angajați în acest departament trebuie să facă și să mențină curățenie în interiorul magazinului, cât și în exterior (parcare plus grupuri sanitare) și să asigure ori de câte ori este cazul nivelul optim al consumabilelor, scrie Can Can.

Nici ceilalți angajați nu sunt mai prejos, salariile lor fiind bine plătite.

Spre exemplu, în anul 2024, salariații cu normă întreagă pot obține venituri brute lunare cuprinse între 7 230 și 6 150 de lei plus multe alte beneficii în funcție de performanță și de oraș.

O casieriță care lucrează la celebrul supermarket încasează lunar suma brută de 7 230 de lei, adică 4 229 de lei net, iar pentru orele lucrate în plus sau pentru weekend-uri și sărbători legale aceasta este plătită conform legii.

Față de postul de la curățenie, pentru postul de casier există câteva cerințe minime. Iată care sunt:

studii gimnaziale finalizate

disponibilitatea de a lucra în ture ( dimineața / după - amiaza)

experiența pe un post asemănător reprezintă un avantaj

