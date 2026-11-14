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De ce nu se difuzează Insula Iubirii astăzi, sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Ce se întâmplă cu emisiunea și când revine la Antena 1

Fanii emisiunii „Insula Iubirii” au parte de o surpriză în această seară, sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Show-ul nu se regăsește în grila de programe a postului Antena 1. Când revine emisiunea la Antena 1?

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 17:17 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 17:16
De ce nu se difuzează Insula Iubirii astăzi, sâmbătă, 14 noiembrie 2026 | Antena 1
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Telespectatorii care așteptau cu nerăbdare un nou episod Insula Iubirii vor trebui să mai aibă puțină răbdare. Emisiunea nu este pe grila tv din această seară.

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Ce se întâmplă cu emisiunea și când revine la Antena 1 și în AntenaPLAY

Motivul pentru care emisiunea nu va fi difuzată în această seară este legat de programul sportiv al postului. Antena 1 va transmite în direct partida de fotbal România - Polonia, din UEFA Nations League, motiv pentru care grila de programe a suferit modificări.

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România - Polonia schimbă programul Antena 1

Microbiștii vor putea urmări în această seară confruntarea dintre România și Polonia. Transmisiunea va fi precedată de o ediție a studioului de meci, programată începând cu ora 21:00, în timp ce fluierul de start este programat la ora 21:45.

Astfel, programul special dedicat partidei ocupă intervalul în care telespectatorii ar fi putut urmări emisiunea Insula Iubirii.

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Când revine Insula Iubirii la televizor?

Vestea bună pentru fanii reality-show-ului este că absența din grila de sâmbătă nu înseamnă că emisiunea a fost anulată. Următorul episod este programat pentru vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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Până atunci, telespectatorii vor trebui să aștepte pentru a afla ce se mai întâmplă în povestea concurenților și ce surprize le rezervă emisiunea.

Așadar, schimbarea programului este una temporară, cauzată de transmiterea meciului România - Polonia, iar Insula Iubirii urmează să revină pe micile ecrane conform programului anunțat.

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