De ce nu se difuzează Insula Iubirii astăzi, sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Ce se întâmplă cu emisiunea și când revine la Antena 1

Telespectatorii care așteptau cu nerăbdare un nou episod Insula Iubirii vor trebui să mai aibă puțină răbdare. Emisiunea nu este pe grila tv din această seară.
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Ce se întâmplă cu emisiunea și când revine la Antena 1 și în AntenaPLAY
Motivul pentru care emisiunea nu va fi difuzată în această seară este legat de programul sportiv al postului. Antena 1 va transmite în direct partida de fotbal România - Polonia, din UEFA Nations League, motiv pentru care grila de programe a suferit modificări.
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România - Polonia schimbă programul Antena 1
Microbiștii vor putea urmări în această seară confruntarea dintre România și Polonia. Transmisiunea va fi precedată de o ediție a studioului de meci, programată începând cu ora 21:00, în timp ce fluierul de start este programat la ora 21:45.
Astfel, programul special dedicat partidei ocupă intervalul în care telespectatorii ar fi putut urmări emisiunea Insula Iubirii.
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Când revine Insula Iubirii la televizor?
Vestea bună pentru fanii reality-show-ului este că absența din grila de sâmbătă nu înseamnă că emisiunea a fost anulată. Următorul episod este programat pentru vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.
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Până atunci, telespectatorii vor trebui să aștepte pentru a afla ce se mai întâmplă în povestea concurenților și ce surprize le rezervă emisiunea.
Așadar, schimbarea programului este una temporară, cauzată de transmiterea meciului România - Polonia, iar Insula Iubirii urmează să revină pe micile ecrane conform programului anunțat.Alertă pentru românii care călătoresc cu trenul! CFR avertizează că pot apărea probleme în perioada 13-15 noiembrie...