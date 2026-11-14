"Tricolorii" vor revanșa! România vs. Polonia se vede liveVIDEO pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 21:45!

România dă piept cu Polonia într-un meci din cadrul etapei a cincea din Liga Națiunilor, ce va avea loc în această seară, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 10:27 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 11:21

Confruntarea România - Polonia, din etapa a cincea a Ligii Națiunilor 2026, va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro!

Tricolorii vin după patru înfrângeri dureroase în primele patru etape ale ediţiei din acest an. În partida tur, disputată pe 2 octombrie 2026, România a fost învinsă de Polonia cu scorul de 6-0. Naționala pregătită de Gheorghe Hagi își dorește să demonstreze că poate avea o evoluție mai bună în fața propriilor suporteri.

După primele patru etape din UEFA Nations League, România nu are niciun punct și are golaveraj 3-13 goluri. Din grupa B4 mai fac parte Suedia și Bosnia-Herțegovina.

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Echipa probabilă: Popescu - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Dragomir, Băluță, Cicâldău - Man, Bîrligea, Stoica

Se anunță peste 40.000 de fani în tribunele Arenei Naționale pentru meciul România – Polonia

FRF anunțase ieri că mai sunt disponibile 10.000 de bilete pentru această partidă. Cu trei zile înaintea meciului, 40.000 de bilete au fost procesate, ceea ce înseamnă că jucătorii lui Gică Hagi vor avea parte de o susținere importantă în această seară.

Echipa națională a postat și un mesaj pe social media, în urma acestui anunț, prin care și-a exprimat recunoștința:

„În momentele grele, adevărații suporteri rămân alături de echipa națională. Sâmbătă, pe Arena Națională, luptăm împreună pentru România”, a fost mesajul postat pe Facebook.

Declarațiile selecționerului Gheorghe Hagi, cu o zi înainte de România - Polonia

Istoria confruntărilor România - Polonia:

România - Polonia 2-1, preliminariile pentru EURO 1996

Polonia - România 0-0, preliminariile pentru EURO 1996

România - Polonia 1-1, meci amical în 2000

Polonia - România 1-2, meci amical în 2002

Polonia - România 0-1, meci amical în 2009

Polonia - România 4-1, meci amical în 2013

România - Polonia 0-3, preliminariile pentru Cupa Mondială 2018

Polonia - România 3-1, preliminariile pentru Cupa Mondială 2018

Polonia - România 6-0, 2 noiembrie 2026

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia & Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României din Liga Națiunilor! Toate meciurile naţionalei se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Iată programul complet:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herţegovina 2-4

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România 6-0

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România– Suedia 0-1

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina – România

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.