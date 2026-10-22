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Încă un atac cu cuțitul într-o școală din România, la doar 3 zile de cel din Bistrița. Un elev de 15 ani, rănit

upă doar trei zile de la primul atac al unui elev cu un cuțit în școală urmează cel de-al doilea. Iată ce se știe despre incidentul din Pitești.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 11:18 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 11:18
Fenomen îngrijorător în România | Shutterstock
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Un elev de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu”, din Pitești, și-a atacat colegii cu un cuțit.

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Fenomen îngrijorător în școlile din România

Au trecut doar trei zile de la atacul elevului din Bistrița, însă fenomenul nu se oprește aici. Un alt atac deosebit de grav s-a produs în Pitești de această dată. Un elev de liceu și-a atacat colegii, iar unul dintre ei a ajuns la spital.

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Adolescentul de 15 ani a suferit o plagă la nivelul antebrațului, conform Antena 3 CNN. La fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD, care l-a transportat pe elev la spital. Agresorul a fost reținut de Poliție.

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Potrivit sursei citate anterior, incidentul a avut loc în apropierea băii instituției de învățământ. Joi dimineața, elevul care și-a atacat colegii i-ar fi chemat în baie, iar ulterior i-a lovit.

Toți trei sunt colegi și sunt elevi în clasa a IX-a.

„Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că un elev al unui liceu din Pitești ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg.

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Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț, unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul.

Minorul care a suferit o leziune la nivelul antebrațului a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

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Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș.

tânăr cu cătușe lângă mașina poliției
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Acest incident vine la doar trei zile de la cazul din Bistrița, unde un elev de 13 ani de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” a atacat-o pe una dintre profesoare. În altercație l-a lovit și pe un coleg de-al său, care a încercat să ajute cadrul didactic.

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