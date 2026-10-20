Tot ce se știe despre elevul care și-a atacat profesoara la Bistrița. Ce au povestit apropiații și ce s-a aflat între timp

Tot ce se știe despre atacul de la școala din Bistrița. Mărturiile familiei, informațiile despre radicalizare, ancheta și întrebările fără răspuns.

Informațiile pe care le știm despre elevul din Bistrița | Facebook

Au trecut aproape 24 de ore de la atacul cu cuțitul produs la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, iar noi informații despre adolescentul de 13 ani suspectat că a comis agresiunea au început să apară.

Ce se știe despre adolescentul din Bistrița

Bunicul său susține că băiatul ar fi fost victima bullyingului, în timp ce reprezentanții școlii spun că acesta nu avusese manifestări care să anunțe un asemenea comportament.

În paralel, au fost descoperite mesaje publicate pe un cont de TikTok atribuit adolescentului, inclusiv unul în care acesta afirma că pregătea atacul de opt luni.

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Totodată, se vorbește și despre conținut extremist distribuit pe cont, iar o posibilă motivație rasială se află printre ipotezele discutate după incident.

Declarațiile bunicului adolescentului

După atacul de la Bistrița, bunicul băiatului a făcut mai multe declarații despre comportamentul acestuia și despre relațiile pe care le-ar fi avut cu ceilalți copii. Bărbatul îl descrie ca pe un adolescent liniștit, cu rezultate bune la învățătură, și susține că acesta ar fi fost marginalizat și agresat de colegi.

Bărbatul crede că adolescentul ar fi acumulat frustrări în timp și ia în calcul inclusiv influența internetului. El a recunoscut însă că nu știe dacă nepotul său avea cont pe TikTok.

Mesajele publicate înaintea atacului

Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul și preluate de mai multe redacții, pe un cont de TikTok au apărut mesaje cu puțin timp înaintea atacului. Într-unul dintre acestea, autorul contului susținea că se pregătea de mai multe luni pentru ceea ce urma să facă.

Tot înaintea agresiunii ar fi fost publicate fotografii realizate în toaleta școlii. În imagini, adolescentul apărea cu echipamentul pe care l-ar fi folosit în timpul atacului, inclusiv cagulă și cască.

Referirea la Valhalla, locul din mitologia nordică asociat războinicilor căzuți în luptă, a atras atenția după apariția informațiilor despre postări.

Ce se știe despre posibila radicalizare și mesajele extremiste

Pe lângă postările în care ar fi anunțat atacul, activitatea online atribuită adolescentului a ridicat semne de întrebare și în privința ideilor pe care le-ar fi urmărit sau distribuit.

Potrivit HotNews, contul său ar fi redistribuit materiale cu caracter extremist. Investigațiile jurnalistice au adus în discuție inclusiv conținut asociat ideologiilor rasiste, legionare și neonaziste.

Cine ar fi fost ținta adolescentului și ce se știe despre o posibilă motivație rasială

Potrivit declarațiilor inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie, adolescentul nu ar fi mers la întâmplare în sala de clasă, ci ar fi căutat un anumit elev de clasa a VI-a.

Elevul pe care adolescentul l-ar fi căutat ar fi de etnie romă. În alte declarații, inspectorul a făcut referire la religia copilului, iar presa a relatat că acestuia i s-ar fi spus „indianul”.

Școala participase la un program de prevenire a radicalizării organizat cu implicarea SRI

Un alt detaliu important apărut după atac privește măsurile de prevenire a extremismului. Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița participase la programul Previsio, dedicat prevenirii radicalizării și a extremismului violent în învățământul preuniversitar.

Programul a implicat cursuri susținute de experți ai Serviciului Român de Informații. Peste 1.000 de cadre didactice ar fi participat la instruiri, iar în județul Bistrița-Năsăud au fost incluse 24 de unități de învățământ.

Ce spun profesorii despre adolescent și comportamentul său anterior

În timp ce bunicul susține că băiatul ar fi fost victima bullyingului, reprezentanții școlii spun că acesta nu avusese manifestări care să indice că ar putea recurge la un asemenea gest.

Inspectorul școlar general a declarat că băiatul nu figura în evidențele unității de învățământ cu probleme disciplinare sau de comportament, în momentul în care fusese transferat din Spania, în 2019.

Acesta a mai spus că adolescentul ar fi fost mai retras și că nu se integra foarte bine în colectiv, dar că nu avea informații despre schimbări recente de comportament.

Cum s-a desfășurat atacul de la școala din Bistrița

Agresiunea s-a produs luni dimineață, 19 octombrie 2026, în jurul orei 08:40, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de 13 ani, din clasa a VII-a, a intrat în unitatea de învățământ având asupra sa un cuțit și a ajuns la sala în care se afla profesoara de matematică.

Când profesoara a deschis ușa și a încercat să îl împiedice să intre, băiatul a atacat-o cu cuțitul. Un alt elev a intervenit pentru a o ajuta, însă a fost și el rănit. După ce a intrat în clasă, adolescentul ar fi continuat să îl caute pe copilul pe care îl viza.

Profesorul de sport și paznicul școlii au intervenit și au reușit să îl imobilizeze pe adolescent înainte de sosirea polițiștilor. Profesoara, în vârstă de 28 de ani, și elevul de 12 ani au fost transportați la spital, potrivit Digi24.

Ce se întâmplă cu adolescentul și ce prevede legea

După incident, băiatul a fost preluat de polițiști și dus la spital pentru evaluare medicală. Ulterior, potrivit informațiilor apărute în presă, acesta a fost transferat la o unitate de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.

Transferul pentru evaluare nu înseamnă automat că adolescentul are un diagnostic psihiatric. Orice concluzie în acest sens trebuie să se bazeze pe evaluări medicale, nu pe speculații.

În paralel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a deschis un dosar penal pentru tentativă la omor calificat. Ancheta urmărește să stabilească împrejurările atacului, eventualele motive și modul în care a fost pregătită agresiunea.

Potrivit articolului 113 din Codul penal, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Asta înseamnă că nu poate fi condamnat penal pentru fapta cercetată, chiar dacă ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, potrivit HotNews.

Ce întrebări au rămas fără răspuns după atacul de la Bistrița

Deși în ultimele ore au apărut informații importante despre adolescent și despre posibilele motive ale agresiunii, mai multe aspecte trebuie lămurite de anchetatori.

Una dintre principalele întrebări este dacă atacul a fost pregătit efectiv timp de opt luni, așa cum susținea autorul contului de TikTok atribuit băiatului.

De asemenea, trebuie stabilit dacă adolescentul a acționat singur sau dacă a fost influențat de alte persoane ori de comunități online.

Anchetatorii trebuie să clarifice și dacă a existat o motivație rasială, dacă între adolescent și elevul vizat se produsese un conflict anterior și dacă presupusele episoade de bullying au fost semnalate școlii.

Un alt punct important îl reprezintă măsurile de siguranță din unitatea de învățământ. Trebuie stabilit cum a reușit adolescentul să intre cu un cuțit și dacă au existat proceduri care ar fi putut împiedica accesul cu arma.