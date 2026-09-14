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Poate școala să îi ia telefonul unui elev? Ce au voie profesorii să facă în anul școlar 2026-2027

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli inclusiv în pauze. Ce prevede proiectul de lege din 2026 și care sunt regulile aflate acum în vigoare.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 10:33 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 10:35
Poate școala să îi ia telefonul unui elev? Ce au voie profesorii să facă în anul școlar 2026-2027 | Shutterstock
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Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli pe întreaga durată a programului școlar, inclusiv în timpul pauzelor.

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în pauze. Ce prevede proiectul de lege

O astfel de măsură este prevăzută într-un proiect de lege depus în luna mai 2026 la Camera Deputaților, care propune reguli mai stricte privind utilizarea telefoanelor și a altor dispozitive electronice în unitățile de învățământ, spune Edupedu.ro.

Inițiativa legislativă urmărește modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și propune ca elevii să nu mai poată utiliza telefoanele mobile pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor, inclusiv în pauze și în timpul activităților organizate de școală în afara unității de învățământ. Proiectul prevede și depozitarea dispozitivelor în spații special amenajate.

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Ce se întâmplă în prezent cu telefoanele elevilor

În prezent, regulile sunt mai restrictive în timpul orelor decât în pauze. Statutul elevului și regulamentele aplicabile prevăd interdicția utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, cu excepția situațiilor în care acestea sunt folosite în scop educativ, cu acordul profesorului. Ministerul Educației a reiterat aceste reguli și în 2025.

Dacă un elev folosește telefonul în mod nepermis în timpul orei, dispozitivul poate fi preluat de personalul școlii, urmând să fie restituit la finalul orelor de curs din ziua respectivă, conform regulamentului unității de învățământ. Pentru elevii minori, telefonul este restituit părintelui sau reprezentantului legal, iar pentru elevii majori poate fi restituit acestora, potrivit regulilor aplicabile.

Telefoanele pot fi păstrate, pe durata orelor, în spații special amenajate în sala de clasă, conform regulilor stabilite de unitatea de învățământ.

Ce s-ar putea schimba dacă proiectul devine lege

Noua propunere legislativă ar extinde interdicția și în timpul pauzelor. Practic, elevii ar putea fi obligați să își lase telefoanele în spații special amenajate pe durata întregului program școlar, nu doar în timpul orelor.

Proiectul prevede anumite excepții, printre care situațiile în care dispozitivele sunt utilizate în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern al școlii.

În cazul în care regulile ar fi încălcate, telefonul ar putea fi preluat temporar de reprezentanții unității de învățământ și restituit ulterior, potrivit procedurilor stabilite.

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Inițiatorii susțin că limitarea accesului la telefoane ar putea contribui la reducerea distragerilor din timpul activităților școlare și la diminuarea unor probleme precum cyberbullying-ul. Proiectul face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri privind siguranța în școli și include propuneri referitoare la consilierea psihologică și monitorizarea audio-video.

Deocamdată, însă, este important de precizat că vorbim despre o propunere legislativă, nu despre o interdicție generală deja intrată în vigoare. Regulile actuale privind utilizarea telefoanelor în școli rămân cele prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentele unităților de învățământ.

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