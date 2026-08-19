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Elevul din Iași bătut în școală de un coleg, despăgubire uriașă! Cât îi va plăti liceul drept daună morală. Care este suma

Instanța a decis ca un elev din Iași, bătut de un coleg chiar în timp ce se afla în școală, să primească din partea liceului o sumă uriașă, drept despăgubire. Află despre câți bani este vorba. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 14:28 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 16:16
Descoperă ce sumă uriașă a primit elevul, drept despăgubire | Profimedia
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O întâmplare petrecută în urmă cu ceva timp i-a găsit abia recent soluționarea, după ce judecătorii au decis să liceul este dator să plătească elevului bătut drept despăgubiri o sumă uriașă. Descoperă în rândurile de mai jos de ce a fost găsită școala vinovată și câți bani are de fapt.

Elevul din Iași bătut în școală de un coleg, despăgubire uriașă! Cât îi va plăti liceul drept daună morală. Care este suma

Situație mai puțin obișnuită în Iași. În dimineața zilei de 18 martie 2022, un elev al Colegiului Economic Administrativ a devenit victima unui conflict, după ce unul dintre colegi l-a agresat și i-a cauzat o fractură.

Incidentul dureros s-a petrecut în timp ce elevii se aflau în sala de sport. Profesoara acestora nu se afla cu ei la momentul respectiv, ci într-o sală alăturată, acolo unde nota absenții în catalogul virtual. Elevii se jucau baschet atunci când, la un moment dat, cei doi elevi cu pricina s-au șicanat și lucrurile au degenerat rapid atunci când agresorul l-a trântit pe podea pe celălalt elev. Lovitura a fost atât de puternică încât victima s-a ales cu o fractură de claviculă. Când a încercat să se ridice, agresorul i-a mai dat un pumn în zona feței, pe motiv că ar fi crezut că victima victima vrea să riposteze.

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Elevul agresat a fost dus de urgență la spital și a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de o lună și jumătate. Elevul agresor s-a ales cu un dosar penal pentur lovire și alte violențe, însă faptul că era minor a înjumătățit termenul de prescripție a răspunderii penale. Astfel, acesta nu a mai fost condamnat, fiindcă judecătorii au ales să judece doar latura civilă a acestui caz, au informat cei de la ziaruldeiasi.ro.

Familia elevului a solicitat daune morale în valoare de 70.000 de euro de la agresor și daune materiale de 700 de euro de la unitatea de învățământ. De la profesoară, părinții elevului auc erut 15.000 euro daune morale și 200 de euro daune materiale, iar de la părințiii agresorului s-au cerut 14.000 de euro daune morale și 100 de euro daune materiale. În total, familia victimei a sperat să primească 100.000 de euro, însă judecătorii au decis că răspunderea revine și liceului, care a lăsat elevii nesupravegheați. S-a decis că suma de 20.000 de euro drept despăgubiri este suficientă, aceasta urmând a fi plătită în solidar de elevul vinovat și de liceul cu pricina. Sentința nu este totuși definitivă și a fost contestată de ambele părți.

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