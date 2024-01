O femeie a găsit sub scările din casa un placaj care ascundea un mare secret. Descoperirea i-a tăiat respirația

O femeie a avut parte de surpriza vieții sale atunci când a descoperit în locuința ei o încăpere secretă. S-a speriat foarte rău atunci când a descoperit ce se afla înăuntru.

Videoclipul pe care l-a lansat o femeie pe platforma TikTok în urmă cu doar cinci zile a devenit viral după ce aceasta a arătat întregii lumi ce descoperire ciudată a făcut chiar la ea în casă.

Citește și: Fiara marină neidentificabilă, fără ochi, a eșuat la malul mării. Trecătorii sunt înspăimântați de fenomenul bizar. Cum arată

Femeia nu se aștepta la o asemenea descoperire, iar internauții au rămas cu sufletul la gură alături de aceasta atunci când au văzut ce era ascuns sub scările din casa ei.

O femeie a găsit sub scările din casa un placaj care ascundea un mare secret

Erin Cloudy a cumpărat apartamentul situat la parter care a fost construit în urmă cu 200 de ani, dar nu se aștepta niciodată la ceea ce avea să descopere.

Femeia, a postat ulterior mai multe videoclipuri în care le-a arătat internauților pas cu pas ce avea să găsească chiar la ea în casă. După ce a înlăturat un placaj de sub scări a aflat cel mai mare secret al apartamentului său.

Internauții au rămas de asemenea fără reacție, urmărind secundă cu secundă ce se întâmplă.

După îndepărtarea placajului, Erin a observat un pasaj secret care ducea la o cameră subterană, iar ceea ce a văzut acolo au speriat-o foarte tare.

Primul videoclip a ajuns la numărul de 114,2 milioane de vizualizări și la 7,3 milioane de aprecieri, în timp ce internauții au fost tentați să intervină printr-un număr impresionant de peste 50 000 de comentarii.

Citește și: O femeie a descoperit în noua sa casă o valiză ascunsă într-o încăpere secretă. S-a speriat când a deschis-o

Erin alături de prietenul său au încercat să înțeleagă ce se întâmplă și au verificat pasajul cu lanterne. Iată primul videoclip pe care femeia l-a postat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În următorul videoclip postat, Erin a arătat publicului ce se afla după ușa secretă din pasaj. Acolo era o cameră care a speriat-o atât de tare încât nu a mai scos niciun cuvânt pentru câteva secunde bune.

Imaginile au șocat-o atât pe proprietară, cât și pe internauți, dar Erin a scris câteva cuvinte prin care a dorit să-i liniștească.

„Prieteni, îmi pare rău, îmi pare rău!!! Deci apartamentul meu este „apartament de subsol”, nu s-a menționat nimic sub mine, verbal sau prin fapte. Am fost curioși de depozitarea de sub scări și am decis să aruncăm o privire”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Femeia s-a decis să amenajeze camera pe care a descoperit-o și să o facă să arate cât mai bine, așa că a și început renovările. Cel de al treilea videoclip din această serie a venit la pachet cu o descriere prin care Erin a ținut să specifice că nu a intrat în casa nimănui, ci că această cameră descoperită face parte de fapt tot din apartamentul său.

„Promit că nu am ajuns în apartamentul altcuiva ... încă!” a transmis femeia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: O femeie a simțit că ceva se mișcă în ureche. Ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe toți cei prezenți în casă. Ce a descoperit