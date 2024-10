Primarul capitalei a vorbit despre posibilitatea desființării Poliției Locale. Iată ce a declarat edilul.

Nicușor Dan, primarul capitalei, a avut câteva cuvinte de spus la adresa Poliției Locale, după incidentul de la Piața Unirii.

Poliția Locală ar putea fi desființată. Ce părere are Nicușor Dan de această inițiativă: „Eu dintotdeauna am fost pentru...”

„Eu dintotdeauna am fost pentru desființarea poliției locale. Acum, evident, că o am în subordine, trebuie să lucrez cu ea și, conform legii, poliția locală are niște atribuții, care trebuie să fie preluate de alte compartimente, în ipoteza desființării. Acum eu sunt obligat să lucrez cu poliția mea locală, sigur”, a declarat edilul capitalei, conform Digi24.

„Ea are atribuții de ordine publică, care pot fi preluate de Poliția Națională, care, s-o spunem drept, este mai profesionistă pe chestiuni de ordine publică decât polițiile locale, în general, din orașele și comunele din România. Ea are atribuții pe chestiuni tehnice, cum ar fi disciplina în construcții, mediu”, a mai adăugat acesta în cadrul interviului.

De la ce a pornit disputa între autorități

Disputa dintre primarul capitalei și cel al Sectorului 4, Daniel Băluță, a pornit de la lucrările de refacere a Planșeului Unirii. Schimbul de replici a escaladat, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

Edilul Sectorului 4 a anunțat în cursul zilei de luni că se vor începe lucrările la refacerea Planșeului, pe baza unei autorizații de construcție emise de urgență de Primăria Sectorului 3, conform unei surse.

Planșeul Unirii este vizat de specialiști ca fiind un „pericol public”. Deși Nicușor Dan vede zona ca proprietate a Primăriei Municipiului București, unele voci susțin că ar aparține Apelor Române.

Experții care au analizat zona sunt de părere că anumite porținuni reprezintă un real pericol pentru bucureșteni, aflându-se într-un stadiu avansat de degradare, mai exact la nivelul 5. Structura respectivă are aproape 100 de ani.

„Cu certitudine, unele zone din planșeul podului peste răul Dâmbovița se constituie în ceea ce se poate numi «pericol public», întrucât cedarea lor poate conduce la pierderi de vieți omenești.

Definirea exactă a acestora nu se poate face decât după georeferențierea imaginilor fotografice pe traseul podului, lucru destul de dificil de realizat în contextul accesului în zonă, însă se poate afirmă totuși că zona critică se află în apropierea intersecției cu pasajul subteran Unirii, acolo unde s-au evidențiat două fundații care prezintă toate caracteristicile unor ruperi de material”, au explicat experții.

Totodată structura respectivă a suferit și infiltrații din râul Dâmbovița, ceea ce poate cauza alunecări de teren, punând în pericol fundația clădirilor din zonă.

„Acest lucru este foarte dificil de estimat în prezent însă din coroborarea informațiilor obținute atât la vizitele tehnice de sub planșeu, cât și la reparațiile efectuate la fântânile din zonă rezultă că aceste infiltrații cel mai probabil au avut loc și nu sunt în prezent stopate.

Consecințele unor astfel de cedări sau chiar numai slăbiri ale terenului de fundare considerăm că sunt evidente, mai ales că Bucureștiul se află într-o zonă seismică majoră”, au adăugat experții.

„Ținând cont de Raportul comun de specialitate, propun spre dezbaterea Consiliului General al Municipiului București, Proiectul de hotărâre privind realizarea unui parteneriat între Municipiul București prin Administrația Străzilor și Consiliul Local al Sectorului 4 în vederea finanțării și derulării lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivelor: Pasajul Unirii, Pod Planșeu Unirii, zonele conexe și adiacente care asigură funcționalitatea și exploatarea în siguranță a acestora”, este propunerea primarului capitalei.

Cu toate acestea, Daniel Băluță îl acuză pe Nicușor Dan că s-ar opune reabilitării Planșeului. Primarul Sectorului 2 susține că edilul capitalei a blocat lucrările de refacere începute în cursul zilei de luni.

Nicușor Dan insistă că lucrările respective au fost începute ilegal, fără aviz. Disputa lor a avut consecințe, forțele de ordine intervenind, iar două persoane ajungând la spital, după ce au fost rănite de excavatoarele cu care se încerca deființarea gardurilor amplasate de primăria de sector.

Potrivit sursei menționate anterior, Poliția Capitalei a deschis un dosar penal.

Acest incident ar putea avea urmări grave pentru bucureșteni, dar ar putea și iniția reforme în ceea ce privește Poliția Locală.

