Cât va costa căldura la iarnă în București. Ce spune primarul general Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei a făcut precizări despre cât va costa căldura în această iarnă, în București.

Primarul Capitalei a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, cât va fi preţul gigacaloriei în această iarnă şi cât va fi subvenţia acordată populaţiei. Nicușor Dan a transmis că decizia privind preţul gigacaloriei va fi luată de noul Consiliu General, iar subvenţia acordată de municipalitate populaţiei va continua să existe.

Nicușor Dan, precizări despre scumpirea gigacaloriei în București

Într-o intervenție pentru digi24, Nicușor Dan a precizat că o scumpire a gigacaloriei nu va avea loc cel mai probabil în lunile din iarna aceasta, dar este avută în vedere pe măsură ce calitatea serviciului de termoficare se îmbunătățește în București, ca urmare a reabilitărilor și modernizărilor.

„Știți că o să avem un nou consiliu general, cu noul consiliu general o să discutăm bugetul, foarte probabil în luna decembrie a acestui an și e o decizie pe care o să o luăm împreună”, a transmis acesta la postul tv Digi 24.

Nicușor Dan a mai reamintit că, în prezent, gigacaloria costă 1.000 de lei, iar bucureștenii plătesc 330 de lei, diferența fiind suportată de Primărie

„Gigacaloria costă real 1000 de lei, aproximativ, din care o treime plătesc bucureștenii, două treimi plătește primăria, bineînțeles din banii tot ai bucureștenilor, din impozitele și taxele lor. În România, prețul pe care oamenii îl plătesc este între 250 și 600. Eu vă aduc aminte că până prin anii 2021 sau 2022, bucureștenii plăteau 120 de lei sau cam așa pe gigacalorie, noi am dus-o la 330 de lei. A fost un calcul să n-o facem mai scumpă pentru că încă starea sistemului nu era suficient de bună. Acum pe măsură ce el se îmbunătățește e poate rezonabil să mai creștem puțin cât plătesc bucureștenii”, a spus primarul Capitalei, potrivit sursei citate mai sus.

Cum arată casa în care locuiește Nicușor Dan

Nicușor Dan locuieşte în sectorul 5 din Bucureşti, într-un apartament dintr-o casă veche. Plătește lunar 550 de euro chirie pentru o cameră și două dormitoare la mansardă.

Spre deosebire de anul 2016, când a candidat pentru prima dată la funcția de primar general al Capitalei, acesta plătește cu 300 de euro mai mult pentru locuință. Înainte să fie primar, Nicușor Dan trăia undeva în Militari, în zona Gorjului.

În anul 2017, edilul s-a mutat din Militari pe o stradă lăturalnică din sectorul 5, într-o casă veche, în care familia lui ocupă etajul imobilului. Primarul orașului București trăiește cu partenera și cei doi copii într-o casă din 1910, într-un cartier liniștit, unde nu prea circulă mașini.

„Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, a spus Nicușor Dan într-o emisiune.

Cu toate acestea, primarul a spus că ia în calcul să facă un credit pentru a achiziționa o locuință: ”Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar pentru asta trebuie să căutăm, să ne placă zona și nu am avut niciodată timp.”