Românul care îi îngrijește mașinile Regelui Charles: „Regele, cu siguranță, nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile”

Un tănăr care a plecat din România în urmă cu 7 ani pentru un trai mai bun a dat lovitura în Marea Britanie după ce și-a deschis propria afacere! Iată care a fost evoluția românului de-a lungul timpului.

Eugen Tănăse este românul pe care tot mai mulți britanici au început să îl aprecieze pentru munca depusă pe care o face cu mult drag și spor.

Bărbatul a plecat de acasă în urmă cu șapte ani pentru a-și face un viitor mai bun decât ar fi putut să își facă la noi în țară, și astfel a reușit să se angajeze în cadrul unei spălătorii auto care l-a ajutat mai mult decât și-ar fi imaginat să își găsească calea spre succes.

Iată cum a evoluat viața românului pe plan profesional și cum a reușit să spele mașinile Regelui Charles.

Românul care îi îngrijește mașinile regelui Charles

De curând, o pagină de servicii comunitare pentru românii și moldovenii din Marea Britanie a promovat un caz demn de admirație prin care unul dintre cetățenii țării noastre a reușit să se lanseze în afaceri și să atingă un succes greu de imaginat.

Eugen Tănăse este acum apreciat pentru faptul că oferă servicii de calitate la domiciliu atât pentru oamenii de rând, cât și pentru personalități importante ale lumii, precum: campionul mondial de box Chris Eubank, Regele Charles, dar și mulți alții.

Românul a lucrat timp de 4 ani în cadrul unei spălătorii unde a putut să își descopere înclinația spre acest domeniu, iar în prezent are propria afacere pe care și-a întemeiat-o cu scopul de a oferi cele mai bune servicii de pe piață!

Iată postarea care a devenit virală pe pagina de Facebook Anunțul UK!

„Românul care spală mașinile Regelui Charles

Eugen Tudose: << Am venit în Anglia acum șapte ani cu 100 de lire în buzunar. Timp de două săptămâni, ca să mă pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station >>

Eugen este din Tecuci și a plecat din România din cauza neajunsurilor, după ce a reușit să-și pună de-o parte aproximativ 100 de lire.

A ajuns în Anglia cu un singur gând, să-și găsească de muncă cât mai repede, fără să conteze ce va face...

Și-a găsit de muncă la Jaguar Land Rover, unde a spălat mașini timp de patru ani.

<< În ultimul an de muncă la Jaguar am decis să îmi deschid propria mea firmă de spălătorie, oferind servicii la domiciliul clienților. Calitatea devastatoare de la spălătoriile din UK m-a determinat să încep o asemenea afacere. După un an de zile am început sa îmi fac baza mea de clienți și contracte semnate iar acum compania mea ajunge oriunde în UK >> este mesajul publicat de Anunțul UK pe pagina de Facebook unde a inserat și declarațiile românului.

„Experiența la Jaguar Land Rover l-a ajutat foarte mult să își dezvolte afacerea, fiind un element cheie în CV-ul său. Așa a ajuns să spele limuzinele mai multor britanici celebri, prima persoană faimoasă care l-a contactat fiind campionul mondial de box Chris Eubank, alaturi de care în 2022 a apărut într-un articol al unei publicații din Coventry.

<< Cum am ajuns să spăl mașinile Regelui? Regele cu siguranță nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile... M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui, după care am mers la unul dintre palatele lui și am semnat un contract cu anumite clauze de confidențialitate. Îmi fac treaba cu seriozitate maximă, când spăl o mașină nu contează că e a Regelui sau a altcuiva

După ani de muncă, m-am stabilit aici, mi-am cumpărat casa mea în West Midlands și nu mă gândesc să mă retrag curând în România pentru că știu de unde am plecat... >>

Felicitări pentru reușită, Eugen!” este scris în continuarea textului anterior.

