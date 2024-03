Spoofing, o nouă metodă de înșelătorie. Cum îți poți pierde banii de pe card

În ultima perioadă apar din ce în ce mai multe capcane prin care oamenii își pot pierde banii de pe card fără ca măcar să-și dea seama de acest lucru. Iată ce este Spoofing, cea mai recentă metodă de înșelătorie și pe ce se bazează.

Prin intermediul digitalizării hackerii au posibilitatea de a folosi de diferite tactici prin care pot obține foarte ușor accesul la informații personale, dar și prin care pot comite fraude importante și semnificative de cele mai multe ori.

Interesul escrocilor este de a obține informații valoroase, confidențiale, și, din păcate, de cele mai multe ori și reușesc. Fie că apelează la metode de phising sau la atacuri de ransomware, aceștia pot obține informații importante despre victime, dar și bloca accesul la date, cerând răscumpărare pentru deblocare.

De curând, escrocii au găsit o nouă modalitate prin care fura banii din conturile oamenilor de pretutindeni fără ca aceștia să observe ceva suspect.

Iată ce presupune metoda Spoofing și cum poate fi recunoscută!

Ce este metoda de înșelătorie Spoofing

Este foarte important să fim atenți și să luăm măsuri de precauție și de securitate pentru a ne putea proteja informațiile personale, dacă nu vrem să devenim ținta escrocilor.

Fie că vorbim despre utilizarea unor parole puternice și neapărat unice pentru fiecare cont, este la fel de important și să actualizăm regulat software-ul dispozitivelor și să evităm accesarea link-urilor și a atașamentelor care par suspecte.

Totodată, este bine să fii la curent cu toate metodele de înșelătorie și să fii precaut în mediul online pentru a te putea proteja și asigura că informațiile tale rămân în siguranță.

Una dintre cele mai noi metode de înșelătorie este cea numită Spoofing, prin care escrocii se dau drept angajați ai băncilor pentru a le cere oamenilor date personale și bancare.

Polițiștii trag un semnal de alarmă și spun să fim atenți la mesajele, apelurileși emailurile prin care ne sunt solicitate datele personale și să nu acordăm încredere decât atunci când suntem siguri că vorbim cu un angajat oficial al băncii.

Potrivit Observator News, escrocii pretind că sunt de la departamentele de anti-fraudă și cer date de pe card pentru a anula anumite „plăți suspecte” pe care ei le semnalează.

Realitatea este că după ce obțin datele respective, aceștia fură banii din cont fără ca noi să banuim acest lucru.

Totodată, polițiștii ne atenționează că bancile nu vor solicita astfel de date prin intermediul unor apeluri, mesaje sau emailuri și că cel mai bine este să apelăm direct la bănci pentru a lămuri întreaga situație.

Situațiile de acest gen sunt din ce în ce mai des întâlnite, iar oamenii legii recomandă să fim foarte vigilenți, indiferent de activitatea pe care o desfășurăm, pentru că oricine poate deveni ținta hoților.

O influenceriță a fost ținta unei fraude bancare

De curând, Aluziva a fost ținta unui atac al hackerilor, care ar fi putut s-o lase fără banii de pe card dacă nu și-ar fi dat seama la timp că este o mare fraudă, și, tocmai de aceea, a decis să tragă un semnal de alarmă în rândul internauților.

Inițial, Aluziva a primit un apel din partea escrocilor care s-au dat drept reprezentanții unei bănci cunoscute din România, spunându-i că o persoană a făcut o cerere pentru obținerea unui credit pe numele său și că a fost chiar și acceptat. Totodată, escrocii i-au cerut mai multe detalii și date personale importante, fapt care a determinat-o pe influenceriță să aibă suspiciuni cu privire la acest aspect.

Pentru că suspiciunile au fost destul de mari, ea a decis să pună stop apelului după o conversație de 20 de minute și să-și informeze comunitatea imediat cu privire la această tentativă de fraudă.

„În dimineața aceasta am avut parte de un șoc, pentru că am primit un telefon de la un număr care se prezenta drept o bancă. Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit de 40.000 de lei care a fost aprobată. Eu mi-am luat șoc, vă dați seama, am stat 20 de minute la telefon cu această persoană ca spre finalul conversației eu să îmi dau seama că este foarte insistentă și îmi cere informații personale. Am refuzat să dau detalii personale, am spus că mi se pare ciudat faptul că îmi cere să spun câți bani am în cont și tot felul de întrebări. Le-am zis că nu voi discuta aceste informații, mai ales că dacă sunteți de la bancă, înseamnă că știți câți bani am eu în cont”, a transmis Aluziva pe rețelele sociale.

După o discuție lungă, am zis că insist să ma sune peste 20 de minute. Așa că am închis telefonul. Am sunat imediat la call center, unde este legit și mi s-a spus că este o tentativă de fraudă și că sunt foarte multe persoane care sunt sunate cu aceeași poveste. Aveți mare grijă. Ei intenționau să îmi trimită un SMS cu un link pe care să-l accesez și să mă loghez în contul din bancă cică și așa mi-ar fi furat banii.”, a mai adăugat aceasta pe contul său de TikTok.

