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La ce temperatură ar trebui să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Ce spune legea, de fapt

Iată când trebuie montate anvelopele de iarnă și ce spune legea, de fapt!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 12:22 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 13:16
La ce temperatură ar trebui să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Ce spune legea, de fapt | Shutterstok
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Legea din România nu stabilește o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, ci condiționează această obligație de starea drumului. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România atunci când se circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului, potrivit digi24.ro.

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Când trebuie montate cauciucurile de iarnă și ce amendă riscă șoferii

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește obligația folosirii anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Potrivit articolului 102, alineatul (1), punctul 28, conducerea unui autovehicul fără această echipare, în condițiile menționate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, notează sursa citată mai sus.

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Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului, legea prevede echiparea roților axei sau axelor de tracțiune cu anvelope de iarnă ori montarea pe acestea a unor lanțuri sau a altor echipamente antiderapante certificate. Nerespectarea acestor cerințe atrage și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestuia de către poliția rutieră, conform articolului 112, alineatul (1), litera h¹), potrivit digi24.ro.

Așadar, nu se impune o anumită dată calendaristică (precum 1 noiembrie sau 1 decembrie) pentru montarea anvelopelor de iarnă, ci depinde de starea drumului. Echiparea prevăzută de lege este necesară ori de câte ori se circulă pe suprafețe acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, inclusiv în afara lunilor de iarnă.

Șoferii care circulă pe astfel de drumuri fără anvelope de iarnă riscă o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, echivalentă cu 9-20 de puncte-amendă. Începând cu 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, astfel că sancțiunea pentru această abatere este cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei, relatează sursa citată.

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Ce tipuri de cauciucuri sunt permise pe timp de iarnă

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel:

Anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora.

Conform Directivei, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S” („Mud” - noroi, and „Snow” - zăpadă), „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all seasons”, potrivit sursei citate mai sus.

Ce recomandă reprezentanții RAR

„Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele „M și S”, sub forma „M+S”, „M.S” sau „M&S”, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă, prevăzute în legislaţia națională.

Prin urmare, pentru posesorii de autovehicule care respectă legislația în vigoare și folosesc, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele „M” și „S”, nu se aplică sancțiuni.

Registrul Auto Român recomandă șoferilor să nu ignore importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca, la o temperatură de sub șapte-opt grade Celsius, să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. (O anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare.)

De asemenea, înainte de montarea anvelopelor, recomandăm să se verifice anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste patru-cinci ani, este nevoie de părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură”, a declarat Roxana Dima, purtător de cuvânt Registrul Auto Român (RAR), pentru digi24.ro.

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