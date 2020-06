Mașini de lux confiscate, vândute la licitație, la prețuri foarte mici, în România. Un Audi Q7 costă cât un Logan

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a lansat platforma online pentru derularea licitaţiilor publice prin mijloace electronice. Agenția se află în subordinea Ministerul Justiţiei, iar printre bunurile scoase deja licitație se află autoturisme de lux, precum Audi sau Porsche.

Mașini de lux confiscate, scoase la licitație la prețuri sub media pieței

Un Porsche Panamera alb (an 2012), de exemplu, are preț de pornire a licitației de 89,567.00 lei (circa 18.700 euro), iar un Audi Q7 roșu (an 2008), cu 21.439 lei (circa 4.500 euro). Alt Audi Q7, negru, S-line (fabricat 2007) are preț de pornire de 26.680 lei.