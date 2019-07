Un pod peste râul Argeş a fost închis în ultimul moment! S-ar fi putut dărâma în orice clipă

Un pod peste râul Argeş prin care şoferii văd apa râului a fost închis în ultimul moment, pentru a evita o tragedie. O recunosc chiar autorităţile care spun că întreaga construcţie s-ar fi putut dărâma în orice clipă.

Şi asta în condiţiile în care podul se află pe singurul drum care leagă Bucureşti de Bulgaria şi este tranzitat zilnic de mii de maşini şi camioane. Alte 34 de poduri rutiere sunt încadrate la cea mai periculoasă clasă de risc şi sunt încă deschise circulaţiei.

Podul de peste râul Argeş, de la Adunaţii-Copăceni, nu a mai fost închis niciodată pentru reparaţii generale. Este şi motivul pentru care şoferii au ajuns să poată privi fără probleme prin craterele formate în acest pod direct spre albia râului.

În următoarele şase luni, muncitorii au misiunea de a înlocui plăcile de beton deteriorate, dar şi de a înlocui balustrada şi ţevile vechi.

Aşa arată de ani întregi un pod pe care circulă zilnic peste 15 mii de şoferi. Metalul a cedat, asflatul s-a măcinat iar şoseaua e ciuruită de gropi.

Şi asta deşi podul e situat pe Drumul Naţional 5, singura cale de acces din Capitală spre Bulgaria. Mii de camioane trec pe aici. Pe an, 7 milioane de autoturisme tranzitează zona.

Motivul pentru care nu a fost reparat până acum? Lipsa fondurilor, spun autorităţile. Care au găsit bani pentru modernizare în ultima clipă, după cum recunosc chiar reprezentanţii Companiei de Drumuri. Dimineaţă, podul de la Adunaţii-Copăceni a fost închis, iar traficul a fost deviat pe unul mai mic, provizoriu.

Imediat după ce traficul a fost redirecţionat s-au creat şi ambuteiaje pe anumite porţiuni. Asta pentru că noul drum, cu o lungime de un kilometru, are o singură bandă pe sens. În plus, viteza limită este de 30 de kilometri pe oră.

Compania de drumuri le promite şoferilor că podul va rămâne închis doar jumătate de an. Altfel, ameninţă cu măsuri dure împotriva constructorului.

Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: O perioadă lungă de timp am fost toleranţi. Dar, la un moment dat, am devenit mai duri şi a început să ne placă şi să înţelegem că duritatea asta are efecte. Este o vorbă românească cunoscută: "Ochiul stăpânului îngraşă vita"

Modernizarea va costa aproape nouă milioane de lei. În România, din cele aproape 4.700 de poduri rutiere, 35 sunt încadrate la cea mai periculoasă clasă de risc, adică pot ceda în orice moment.