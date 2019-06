Au apărut anvelopele care nu vor mai face niciodată pană. Cum arată pneurile fără aer

Un cunoscut producător testează anvelopele fără aer Uptis, care nu vor mai face pană, pentru a le aduce pe piață în următorii ani. Primele mașini care vor fi echipate cu acestea vor fi Chevrolet Bolt, în urma semnării unui parteneriat cu General Motors.

Tehnologia pentru anvelope fără aer are mai multe beneficii atât pentru șoferul vehiculului, cât și pentru mediu. Procesul de producție are nevoie de mai puțină materie primă și de mai puțină energie față de anvelopele clasice. În plus, cu acest model fără aer va fi redus semnificativ numărul de anvelope deteriorate.

Întrucât nu au aer, noile anvelope reduc uzura neregulată și pericolele pe șosele cauzate de explozii.

În prezent, aproximativ 12% din anvelopele de pe mașini sunt reciclate mai devreme din cauza exploziilor și aproximativ 8% sunt dezmembrate din cauza uzurii neregulate. De aceea, peste 200 de milioane de pneuri sunt înlocuite mai devreme.

Producătorul de anvelope susține că anvelopa Uptis nu se va simți prea diferită comparativ cu anvelopa pneumatică clasică. Greutatea lui Uptis se situează între greutatea unei anvelope standard și a unei anvelope run-flat la 22,5 kg. Uptis are însă avantajul de a elimina necesitatea unui pneu de rezervă, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă a greutății unui vehicul.

Cunoscutul producător de anvelope nu a anunțat prețurie pentru anvelopele Uptis și nu a indicat ce gama de vehicule sau mărimi vor fi disponibile la lansarea pe piață. Este de așteptat ca noile anvelope să coste peste prețul mediu din piață. Compania este în discuții cu flote și parcuri de închirieri mașini.