Cine face regulile în familia lui Victor Ponta. Daciana Sârbu a dezvăluit cine e „mâna de fier” în casă: „Tati e cu distracția”

În casa familiei lui Victor Ponta, se pare că fostul Prim-ministru al României este personajul cel bun. Află din rândurile de mai jos care au fost declarațiile Dacianei Sârbu, soția acestuia!

Cine face regulile în familia lui Victor Ponta. Daciana Sârbu a dezvăluit cine e „mâna de fier” din casă: „Tati e cu distracția” | Captură Instagram/Hepta

Victor Ponta și Daciana Sârbu sunt părinții a trei copii minunați: Irina, Andrei, băiatul politicianului dintr-o relație anterioară și Maria, fetița adoptată în urmă cu trei ani.

Aflată la un eveniment monden, soția fostului Prim-ministru a vorbit deschis despre felul în care funcționează lucrurile în familia lor, dezvăluind cine îi răsfață mai mult pe copii, dar și cine impune regulile.

Cine face regulile în familia lui Victor Ponta: „Tati e cu distracția”

Daciana Sârbu a dezvăluit că Victor Ponta este cel care îi răsfață cel mai des pe copii, în timp ce ea este persoana de care toată lumea ascultă.

Tot soția politicianului a mai adăugat că singură și-a asumat acest rol și a insistat ca familia ei să respecte unele reguli, în special, fetița cea mică, care nu a avut parte de o educație corespunzătoare înainte de a ajunge în familia lor:

„Victor se descurcă foarte bine cu fetele, pentru că mami este cea cu regulile și tati e cu distracția. Ele ascultă de mama și de reguli, mai de voie, mai de nevoie, dar ascultă. Eu mi-am asumat acest rol, să fiu mâna de fier în casă. Există reguli și consecințe pe care trebuie să le respectăm atât în societate, cât și în casă. Cea mică, mai ales, are foarte mare nevoie de aceste reguli, pentru că până la vârsta de cinci ani ea, practic, nu le-a avut. De aceea, e foarte important ca ea să știe care sunt limitele, ce putem face și ce nu.”, a dezvăluit Daciana Sârbu, potrivit Click! și citată de Libertatea.

Ce a spus Daciana Sârbu despre acomodarea fetiței adoptate

Maria, fetița adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu, are, în prezent, opt ani și pare că s-a obișnuit în sânul familiei.

Cu toate acestea, acomodarea fetei s-a lăsat puțin așteptată, chiar soția lui Victor Ponta recunoscând că a întâmpinat multe dificultăți cu Maria la început. Mai mult, tot ea a mai recunoscut că ar fi apelat și la ajutorul de specialitate al psihologilor:

„Cu Maria este vorba despre un proces care durează. Pot să spun că suntem bine acum, au trecut trei ani și ne-am liniștit acum. Nu m-am gândit la alt copil. Nu am exclus o altă adopție, dar nici nu am discutat despre asta. (...) A fost cu totul diferit, evident. Am fost și pregătiți, ajutați de psihologi. Dificilă a fost adoptarea ei, adaptarea la reguli, relația cu Irina, sora ei mai mare. Au fost niște etape. Cu școala a fost dificil, rutina de a sta în bancă. Rutina de a învăța… O rutină pe care nu o avea. Nu o avea, pentru că nu se lucrase cu ea. Cu răbdare și iubire, totul a mers pe drumul cel bun.”, a spus Daciana Sârbu, potrivit Fanatik și citată de Libertatea.