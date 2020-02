ANAF, termen limită pentru milioane de români! Contribuabilii riscă amenzi uriașe! Ce trebuie să faci

"Declaraţia unică se depune de persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum şi venituri din alte surse (de exemplu: câştiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă)", se menţionează în comunicat.

Potrivit ANAF, Declaraţia unică se depune şi de persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, precum: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor. De asemenea, Declaraţia unică se depune şi de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.

