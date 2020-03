Coronavirus România. O companie privată va produce 4 milioane de măști lunar

“Cred că cel mai rapid ar fi prin ordonanţă militară să scurtăm şi termenele de avizare în aşa fel încât să nu mai necesite aviz. Lucrez deja la acest text, am discutat şi cu domnul ministru Ciucă şi dânsul a pus la dispoziţie cele patru unităţi de cercetare ale Ministerului Apărării care pot - şi astăzi am discutat - pot certifica atât materialele, cât şi biocidele şi atunci am rezolvat această problemă”, a explicat ministrul Economiei.

