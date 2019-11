Enel Green Power începe construcţia unui parc eolian de 299 MW în SUA, investiţie de 450 de milioane de dolari

Enel Green Power North America este cel mai mare proprietar şi operator de instalaţii de energie regenerabilă din America de Nord, cu proiecte operaţionale sau în curs de dezvoltare în 25 de state americane şi două provincii canadiene. Compania operează în jur de 100 de centrale cu o capacitate gestionată de aproximativ 5 GW, alimentate din surse de energie eoliană, geotermală, solară şi hidroenergie.

Contractul de achiziţie a energiei electrice cu durata de 23 de ani încheiat cu Basin Electric Power Cooperative prevede cumpărarea energiei livrate în reţea de o secţiune de 142 MW a parcului Aurora. În plus, Basin Electric achiziţionează şi întreaga cantitate de energie electrică produsă de parcul eolian Lindahl de 150 MW din Dakota de Nord, deţinut tot de Enel Green Power North America.

EGPNA va vinde, de asemenea, energia produsă de o secţiune de 90 MW a parcului Aurora către Gap Inc., printr-un contract tip PPA pe 12 ani anunţat în luna august a acestui an. Producţia de energie electrică achiziţionată de Gap Inc. va fi suficientă pentru a alimenta peste 1.500 dintre magazinele sale, reprezentând echivalentul a circa 50% din nevoile de energie electrică ale celor peste 3.300 de magazine operate de Gap Inc. în întreaga lume. Se estimează că volumul de energie electrică livrat către Gap va totaliza aproape 400 GWh în fiecare an, contribuind la evitarea unor emisii anuale de aproximativ 262.000 de tone de CO 2 .

Situat în districtele Williams şi Mountrail din Dakota de Nord, Aurora este al doilea proiect al Enel Green Power din acest stat. Proiectul este situat aproape de parcul eolian Lindahl din districtul Williams, care a început să funcţioneze în 2017. Când va ajunge la capacitatea proiectată, proiectul eolian Aurora va putea genera aproximativ 1,3 TWh anual, evitând în acelaşi timp emisia a unei cantităţi de aproximativ 850.000 de tone de CO 2 în fiecare an.

Enel Green Power este divizia de energie regenerabilă a Grupului Enel dedicată dezvoltării şi operării surselor regenerabile de energie din întreaga lume, fiind prezentă în Europa, America, Asia, Africa şi Oceania. Enel Green Power este lider mondial în sectorul energiei verzi, cu o capacitate gestionată de 43 GW printr-un mix de surse care include energia eoliană, solară, geotermală şi hidroenergie.