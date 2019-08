Guvernul taie din bani! Ce se întâmplă cu salariile românilor, în perioada următoare

Vestea momentului pentru milioane de români, după ce premierul României, Viorica Dăncilă, a anunțat ce se întâmplă cu salariile românilor în perioada următoare.

După ce Guvernul a anunțat rectificarea bugetară, ca urmare a deficitului în valoare de 2% din PIB-ul țării, românii s-au întrebat în mod inevitabil ce se întâmplă cu salariile românilor.

SALARII 2019 . Premierul României, Viorica Dăncilă a facut un anunț important pentru toți românii! Aceasta a precizat ce se va întâmpla cu salariile românilor în urma rectificării bugetare.

SALARII 2019 . „Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor.

Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare şi am dezbătut impactul fiecăreia, ţinând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetăţenii români. Ca prim-ministru, am în permanenţă acest lucru în atenţie”, a scris Dăncilă, joi, pe pagina sa de Facebook, conform celor de la bugetul.ro.