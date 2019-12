Ministrul Economiei despre Start Up Nation: Zero buget, zero credite de angajament, afaceri ce se vând pe OLX şi facturi neplătite

Programul Start-Up Nation a fost lansat în 2017 şi a primit alocări consistente de la buget în fiecare an. El a avut scopul declarat de a stimula înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii şi a îmbunătăţi performanţele economice ale start-up-urilor.

Popescu a anunţat că a găsit acest program fără buget.

”De fapt programul de ”succes” Start Up Nation - by Radu Ştefan Oprea - PSD l-am găsit, când am ajuns la minister, secătuit: zero buget, zero credite de angajament, afaceri ce se vând pe OLX şi facturi neplătite”, a scris Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Popescu consideră că fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a lăsat ”totul vraişte”.