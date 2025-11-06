(P) Intesa Sanpaolo Bank România, mesaj adresat clienților transferați de la First Bank

Antena Căutare
București, 6 noiembrie 2025 — Intesa Sanpaolo Bank România informează că migrarea clienților First Bank către infrastructura sa operațională a fost finalizată integral la data de 3 noiembrie 2025. Toate conturile și produsele First Bank au fost transferate, conform calendarului de migrare publicat anterior publicului.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 13:57 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 13:59
Totodată, Intesa Sanpaolo Bank România anunță că toți clienții, inclusiv cei care au migrat de la First Bank, și-au putut și își pot accesa conturile și fondurile prin card, aplicația de mobile banking Intesa România sau direct în sucursale.

Totodată, Intesa Sanpaolo Bank România anunță că toți clienții, inclusiv cei care au migrat de la First Bank, și-au putut și își pot accesa conturile și fondurile prin card, aplicația de mobile banking Intesa România sau direct în sucursale.

Din păcate, în perioada migrării, unii clienți ai First Bank au întâmpinat anumite dificultăți temporare, precum: accesul la call center, din cauza volumului ridicat de solicitări; înrolarea în aplicația de mobile banking (pentru persoane fizice) și internet banking (pentru persoane juridice), precum și activarea cardurilor și livrarea codurilor PIN.

Intesa Sanpaolo Bank Romania înțelege disconfortul și frustrarea generate de aceste situații și își exprimă regretul sincer pentru inconvenientele create. Banca depune în continuare eforturi susținute pentru a răspunde, punctual, tuturor solicitărilor și pentru a asigura o experiență fluentă pentru toți clienții săi.

Majoritatea problemelor tehnice au fost deja remediate, iar Intesa Sanpaolo Bank continuă să gestioneze punctual situațiile tehnice izolate care mai pot apărea. Pentru a oferi suport suplimentar, banca a extins semnificativ echipa din Call Center și programul de lucru al sucursalelor. Clienții care încă au neclarități sau nu au primit noile carduri sau codurile PIN pot merge în orice sucursală pentru asistență imediată.

Articolul continuă după reclamă

Intesa Sanpaolo Bank România le mulțumește tuturor clienților pentru încrederea și răbdarea manifestate în această perioadă de tranziție. Banca îi asigură pe toți clienții că tratează fiecare sesizare sau recomandare ca pe o oportunitate de învățare și îmbunătățire a serviciilor și produselor și rămâne pe deplin angajată să ofere o experiență bancară mai simplă, tranparență și bazată pe încredere.

