Gestul neașteptat făcut de Dani Oțil pentru un necunoscut. Nu mulți ar proceda la fel: „O să dureze niște ore”

Dani Oțil a luat pe toată lumea prin surprindere cu gestul neașteptat pe care l-a făcut pentru un necunoscut. Prezentatorul TV a povestit despre întâmplarea de care a avut parte pe rețelele sociale.

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, Dani Oțil nu a ezitat să le spună fanilor despre situația neașteptată în care a fost pus. De curând, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a apelat la un gest impresionant.

Acesta nu a mai stat pe gânduri când a fost nevoie să ajute un necunoscut, acționând într-un mod uluitor. Întregul eveniment a fost povestit, în detaliu, pe contul de Instagram al prezentatorului TV. Un lucru este cert, puțini ar proceda la fel.

Ce a putut să facă Dani Oțil pentru un necunoscut. Gestul lui a fost apreciat de prietenii virtuali

Dani Oțil a demonstrat că bunătatea constă în lucrurile simple. Recent, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a găsit lângă mașină, în parcare, o sumă mare de bani pe care a decis să-i înapoieze celui care i-a pierdut.

Așadar, prezentatorul TV a apelat la diferite modalități pentru a da de „proprietarul” banilor. Acesta a dat vestea pe unele grupuri din zonă. De asemenea, Dani Oțil a hotărât să aștepte în mașină până și-a făcut apariția cel care îi caută.

„Uite ce am găsit acum în parcare, lângă mașina mea. Acum, întrebare, fiți sinceri: ați căuta proprietarul, i-ați da banii înapoi?”, a spus acesta într-un InstaStory.

În cele din urmă, Dani Oțil a reușit să înapoieze banii celui care i-a pierdut. În doar 45 de minute, bărbatul a apărut în parcare pentru a căuta bancnotele de 100 de lei. Gestul acestuia i-a impresionat pe fani.

„Ei bine, o să dureze niște ore, o să trebuiască să scriu pe niște grupuri, dar din bun simț și pentru faptul că, de câte ori am pierdut ceva, fără să fiu celebru, mai ales la Timișoara și la Reșița mi s-au returnat bani și acte o să îi dau înapoi.(...) Haideți să vedem cât îmi ia să aflu cine i-a pierdut. Sunt într-o parcare în care știu cam cine ar putea să vină.

Eu zic că e bine. În 45 de minute am descoperit omul care a pierdut banii. Este tatăl unei fetițe care a venit în acea parcare să ia fetița, sau poate să o lase. Hai, eu mi-am făcut treaba de 1 și 8 martie! Hai să fim mai corecți, mai ales cei care nu stăteam în banii ăia.”, a mai dezvăluit prezentatorul TV în mediul online.