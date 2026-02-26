Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”

Dan Bălan și-a îngrijorat fanii după ultima apariție la un concert din Republica Moldova. Toți au rămas surprinși când au văzut cât de slăbit este artistul.

Dan Bălan a reușit să cucerească inimile oamenilor cu vocea sa memorabilă și piesele emoționante. Deși nu a mai apărut de mult timp pe micile ecrane ale publicului, cântărețul continuă să fie prezent pe scenă.

Artistul este invitat la concerte și diferite evenimente, unde cântă cu multă emoție și pasiune, așa cum și-a obișnuit fanii. De curând, acesta și-a făcut apariția în fața a sute de persoane din Republica Moldova. Momentul a fost de-a dreptul spectaculos, însă un detaliu nu a fost trecut cu vederea.

Imaginile cu Dan Bălan de la concert au ajuns rapid în mediul online. Mulți s-au îngrijorat când au văzut cât de mult a slăbit cântărețul. Ipostazele în care a fost surprins acesta au stârnit o mulțime de reacții.

Unii internauții au evidențiat faptul că artistul ar trece printr-o perioadă grea, în timp ce alții au pus transformarea neașteptată pe seama unor probleme de sănătate.

Cum a putut să apară Dan Bălan la un concert din Republica Moldova

Dintr-un videoclip postat pe TikTok se poate observa faptul că Dan Bălan a slăbit foarte mult. Până și fanilor le-a fost greu să-l recunoască pe artist. De altfel, apariția lui de pe scenă a ridicat multe semne de întrebare.

Postarea cu artistul a strâns mai bine de 40 de mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea internaților. Aceștia au precizat faptul că Dan Bălan nu arată deloc bine, încercând să caute un motiv pentru schimbarea radicală prin care a trecut.

„Ceva îl consumă pe interior! Suferă mult!”, „Ceva i se întâmplă acestui cântăreț! Arată foarte rău, este foarte schimbat! Sper sa fie bine din punct de vedere al sănătății”, „Foarte mult a slăbit, oare ce sa întâmplat cu el?” sau „Sper doar să nu fie bolnav, altfel…totul e bine”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Tot la același concert, Dan Bălan și-a mai făcut apariția în fața publicului într-un sacou și pantaloni roz. Un lucru este cert, cântărețul a făcut un show de zile mari cu energia lui și piesele emoționante.

