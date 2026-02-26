Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”

Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”

Dan Bălan și-a îngrijorat fanii după ultima apariție la un concert din Republica Moldova. Toți au rămas surprinși când au văzut cât de slăbit este artistul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 11:23 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 12:24
Galerie
Dan Bălan și-a îngrijorat fanii după ultima apariție la un concert din Republica Moldova | Profimedia

Dan Bălan a reușit să cucerească inimile oamenilor cu vocea sa memorabilă și piesele emoționante. Deși nu a mai apărut de mult timp pe micile ecrane ale publicului, cântărețul continuă să fie prezent pe scenă.

Artistul este invitat la concerte și diferite evenimente, unde cântă cu multă emoție și pasiune, așa cum și-a obișnuit fanii. De curând, acesta și-a făcut apariția în fața a sute de persoane din Republica Moldova. Momentul a fost de-a dreptul spectaculos, însă un detaliu nu a fost trecut cu vederea.

Citește și: Momentul cu Dan Bălan care a devenit celebru pe internet. Fanii l-au acuzat că ar fi urcat beat pe scenă. Cum a fost filmat

Imaginile cu Dan Bălan de la concert au ajuns rapid în mediul online. Mulți s-au îngrijorat când au văzut cât de mult a slăbit cântărețul. Ipostazele în care a fost surprins acesta au stârnit o mulțime de reacții.

Articolul continuă după reclamă

Unii internauții au evidențiat faptul că artistul ar trece printr-o perioadă grea, în timp ce alții au pus transformarea neașteptată pe seama unor probleme de sănătate.

Cum a putut să apară Dan Bălan la un concert din Republica Moldova

Dintr-un videoclip postat pe TikTok se poate observa faptul că Dan Bălan a slăbit foarte mult. Până și fanilor le-a fost greu să-l recunoască pe artist. De altfel, apariția lui de pe scenă a ridicat multe semne de întrebare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea cu artistul a strâns mai bine de 40 de mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea internaților. Aceștia au precizat faptul că Dan Bălan nu arată deloc bine, încercând să caute un motiv pentru schimbarea radicală prin care a trecut.

Citește și: Îl mai știi? Dan Bălan, ex-O-zone, surprins în București alături de o femeie misterioasă. Starul a fugit de războiul din Ucraina

„Ceva îl consumă pe interior! Suferă mult!”, „Ceva i se întâmplă acestui cântăreț! Arată foarte rău, este foarte schimbat! Sper sa fie bine din punct de vedere al sănătății”, „Foarte mult a slăbit, oare ce sa întâmplat cu el?” sau „Sper doar să nu fie bolnav, altfel…totul e bine”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Tot la același concert, Dan Bălan și-a mai făcut apariția în fața publicului într-un sacou și pantaloni roz. Un lucru este cert, cântărețul a făcut un show de zile mari cu energia lui și piesele emoționante.

Colaj cu Dan Bălan în două ipostaze diferite în tinerețe
+3
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum arată Nadine Voindrouh la 49 de ani. Ce mesaj a transmis cântăreața de ziua ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Observatornews.ro Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Antena 3 Kim Jong Un a făcut-o pe fiica lui de 13 ani șefa programului de rachete nucleare. Primește rapoarte de la generali și dă ordine Kim Jong Un a făcut-o pe fiica lui de 13 ani șefa programului de rachete nucleare. Primește rapoarte de la generali și dă ordine
SpyNews Prima intrare a lui Mercur în retrograd începe pe 26 februarie. Ce se întâmplă cu zodiile timp de 3 săptămâni Prima intrare a lui Mercur în retrograd începe pe 26 februarie. Ce se întâmplă cu zodiile timp de 3 săptămâni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată Nadine Voindrouh la 49 de ani. Ce mesaj a transmis cântăreața de ziua ei
Cum arată Nadine Voindrouh la 49 de ani. Ce mesaj a transmis cântăreața de ziua ei
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Ce decizie a luat Sumayla, fiica Ronei Hartner, după ce a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă cu mama ei
Ce decizie a luat Sumayla, fiica Ronei Hartner, după ce a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă cu mama ei
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul șomajului și munca în regim „996”
It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
Șmecheria premierului cu OUG-ul „reformării” administrației publice. Măsurile „grele” pot fi atacate doar de Avocatul USR al Poporului
Șmecheria premierului cu OUG-ul „reformării” administrației publice. Măsurile „grele” pot fi atacate doar... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x