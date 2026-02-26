Noul an astrologic începe pe 20 martie 2026. Cum îți dau astrele destinul peste cap, potrivit horoscopului

Antena Căutare
Anul nou astrologic începe 20 martie 2026 și toate zodiile vor fi afectat. Descoperă cum îți dau astrele destinul peste cap, potrivit horoscopului.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 13:28 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 01:17
sursa foto: Profimedia

Data de 20 martie 2026 este una cu o mare importanță în plan astrologic, căci marchează începutul anului zodiacal. Este un mmoment cu o bogată încărcătură energetică din punct de vedere astrologic, lucru ce aduce, în mod firesc, și vești importante sau schimbări. Descoperă în rândurile de mai jos cum îți dau astrele destinul peste cap, potrivit horoscopului.

Încă din cele mai vechi timpuri, echinocțiul de primăvară a fost considerat un moment important pentru oameni și acesta corespunde, de fapt, cu anul nou astrololgic. Pe data de 20 martie 2026, Soarele intră în zodia Berbecului, prima zodie din horoscop, lucru ce marchează începerea unui nou ciclu astrologic, cu schimbările de rigoare, specifice acestui semn zodiacal: energie, curaj, motivație, ambiție, voință, trecerea de la idei la fapte. Problemele care erau fără rezolvare încep acum să își găsească soluțiile potrivite și parcă imposibilul devine posibil. Se deschid drumuri noi și se încep proiecte, afaceri, investiții sau noi locuri de muncă.

Citește și: Trei zodii vor vărsa lacrimi amare la final de februarie 2026. Ce vești neplăcute vor primi nativii

Berbec: ești plin de acțiune și vei avea parte de tot felul de oportunități în plan profesional, arată horoscopul. Curajul te ajută să faci lucruri importante.

Leu: ambiția ta atinge cote impresionante și acest lucru te va ajuta să închei cu succes anumite sarcini sau proiecte mai vechi, care păreau blocate. Crede în potențialul tău.

Săgetător: simți o puternică dorință de schimbare și iată că acum este momentul să faci primii pași către ceva nou. Ar putea să fie vorba despre călătorii, educație sau lucruri de la locul de muncă.

Taur: îți dorești mutl o schimbare, dar nu uita că pentru a face acest lucru este nevoie și de flexibilitate. Totuși, eforturile mari aduc și satisfacții pe măsură, anunță horoscopul.

Fecioară: ține minte că e importantă organizarea vieții de zi cu zi. Ca să ai mintea limpede e nevoie de curățenie și în viața ta interioară, nu doar la exterior. Ai mai multă grijă la bani și obiceiurile de zi cu zi. Anul nou astrologic, ce începe pe 20 martie 2026, îți va schimba destinul.

Capricornul: răbdarea este răsplătită pe măsură, iar eforturile muncii tale încep să se vadă. Se pot deschide noi uși în plan profesional, deci fii gata de schimbare.

Gemeni: ai mintea plină de idei, dar e important să alegi o direcție clară dacă vrei rezultate. Destinul ți se schimbă dacă vrei să privești dincolo de limitări.

Balanța: ai ajuns în punctul în care ai nevoie de claritate și emoții, de discuții cât mai sincere și de regăsirea sentimentului de pace interioară.

Vărsător: este un bun moment pentru a transforma ideile în lucruri practice, așa că lasă visatul cu ochii deschiși și apucă-te de treabă.

Rac: ești într-un punct în care e necesar să prioritizezi propriile tale nevoi, doar așa vei reuși să îți găsești echilibrul. Anul nou astrologic, ce începe pe 20 martie 2026, ți-a pregătit multe surprize plăcute.

Scorpionul: este momentul în care trebuie să te preocupi mai mult de liniștea ta interioară. Sinceritatea ta va ajuta să te dezvolți, arată click.ro.

imagine cu cercul celor 12 zodii si monede, pe fundal cu cer cu nori

Pești: ai mintea mult mai clară și acest lucru te va ajuta să îți faci ordine în viața profesională și cea personală. Anul nou astrologic, ce începe pe 20 martie 2026, îți dă destinul peste cap, așa că fii pregătit de schimbări majore.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

