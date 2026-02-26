Dorian Popa, 8 luni de închisoare cu suspendare. Cât și unde va trebui să presteze muncă în folosul comunității

Antena Căutare
Dorian Popa și-a aflat sentința. Curtea de Apel București l-a condamnat joi, 26 februarie, pe vlogger, la 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 16:25 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:37
Curtea de Apel București a luat o decizie definitivă în dosarul deschis în 2023, după ce Dorian Popa a fost prins conducând sub influența drogurilor. Vloggerul va săvârși o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare și va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au indicat două locații posibile pentru munca în folosul comunității: Primăria Domnești sau școala gimnazială din aceeași localitate.

„În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu împotriva sentinţei penale nr. 437 din data de 29.08.2025, pronunţată de Judecătoria Cornetu – Secţia penală în dosarul nr. 9642/1748/2024*. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurenţiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal”, se arată în decizia judecătorilor, disponibilă pe just.ro.

Dorian Popa va trebui să respecte niște măsuri de supraveghere.

„În baza art. 93 alin.1 lit. a-e Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

Articolul continuă după reclamă

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate”, se mai arată în decizie.

Dorian Popa va presta muncă în folosul comunității

De asemenea, este precizat că Dorian Popa va face muncă neplătită.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Domneşti, judeţul Ilfov sau în cadrul Şcolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din comuna Domneşti, judeţul Ilfov, pe o perioadă de 60 de zile.

Pe 27 octombrie 2023, vloggerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov. Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a canabisului

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube, în anul 2023.

